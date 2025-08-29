Informan pago de bono vacacional para este sector de la administración publica: detalles aquí

El Sistema Patria ya inició este viernes el pago del bono vacacional para docentes y jubilados del sector educativo público, docentes estatales, entre otros.
A través de Canal Patria a través de sus redes sociales, diversos usuarios reportaron el pago para este mes de agosto, el cual es de 7700 bolívares.
Así puedes acceder al Sistema Patria
-
Ingresar a la plataforma oficial: Accede al sitio web www.patria.org.ve.
-
Crear una cuenta: Haz clic en la opción “Usuario/Contraseña” y luego en “Registrarse”. Completa el formulario con tus datos personales, que incluyen número de cédula, fecha de nacimiento, número de teléfono móvil y correo electrónico activo.
-
Verificar datos de contacto: Asegúrate de asociar correctamente tu número telefónico y correo electrónico, ya que son esenciales para recibir notificaciones y validar tu identidad.
-
Completar el registro: Después de ingresar tus datos, recibirás un código de verificación vía SMS que debes ingresar para continuar. Luego, crea una contraseña segura y finaliza el registro.
-
Registrar el núcleo familiar (para bonos como Hogares de la Patria): Dentro de tu cuenta, selecciona la opción “Hogares de la Patria” y agrega los datos de los miembros de tu familia, especificando su relación contigo. Es importante que todos los integrantes también estén registrados en la plataforma.
-
Aceptar bonos recibidos: Cuando el sistema asigne un bono, deberás aceptarlo desde la sección “Protección Social” en la plataforma o mediante la aplicación vePatria para disponer de los fondos.
-
Retirar el bono: Para transferir el monto del bono a tu cuenta bancaria, ingresa a “Monedero”, selecciona “Retiro de fondos”, elige el monedero de origen, indica el monto y la cuenta bancaria registrada, y confirma la operación.
¿Cómo acceder al bono Beca Universitaria en la Plataforma Patria?
-
En primer lugar, si eres estudiante, crea un usuario en la Plataforma Patria. Si ya dispones de una cuenta, ingresa con tu usuario y contraseña.
-
Tras iniciar sesión, haz clic en la opción “Perfil”.
-
Entra en la sección “Laboral” y pulsa “Actualizar”.
-
Actualiza los datos y luego selecciona la opción “datos laborales”.
-
Dentro de esa sección, elige la palabra “universitario”.
-
Automáticamente, el sistema preguntará “¿Trabajas actualmente?”. Responde “NO”.
-
A continuación, aparecerá la pregunta: “¿Cuál es tu condición actualmente?”. Selecciona “estudiando” y haz clic en actualizar.
-
Con estos pasos culminas el proceso y ya formarás parte de los estudiantes que reciben la bonificación.
-
Veerifica que la actualización se haya guardado correctamente en tu perfil para asegurar la elegibilidad del bono.
