Informan pago de bono vacacional para este sector de la administración publica: detalles aquí

El Sistema Patria ya inició este viernes el pago del bono vacacional para docentes y jubilados del sector educativo público, docentes estatales, entre otros.

A través de Canal Patria a través de sus redes sociales, diversos usuarios reportaron el pago para este mes de agosto, el cual es de 7700 bolívares.

Así puedes acceder al Sistema Patria

Ingresar a la plataforma oficial: Accede al sitio web www.patria.org.ve. Crear una cuenta: Haz clic en la opción “Usuario/Contraseña” y luego en “Registrarse”. Completa el formulario con tus datos personales, que incluyen número de cédula, fecha de nacimiento, número de teléfono móvil y correo electrónico activo. Verificar datos de contacto: Asegúrate de asociar correctamente tu número telefónico y correo electrónico, ya que son esenciales para recibir notificaciones y validar tu identidad. Completar el registro: Después de ingresar tus datos, recibirás un código de verificación vía SMS que debes ingresar para continuar. Luego, crea una contraseña segura y finaliza el registro. Registrar el núcleo familiar (para bonos como Hogares de la Patria): Dentro de tu cuenta, selecciona la opción “Hogares de la Patria” y agrega los datos de los miembros de tu familia, especificando su relación contigo. Es importante que todos los integrantes también estén registrados en la plataforma. Aceptar bonos recibidos: Cuando el sistema asigne un bono, deberás aceptarlo desde la sección “Protección Social” en la plataforma o mediante la aplicación vePatria para disponer de los fondos. Retirar el bono: Para transferir el monto del bono a tu cuenta bancaria, ingresa a “Monedero”, selecciona “Retiro de fondos”, elige el monedero de origen, indica el monto y la cuenta bancaria registrada, y confirma la operación.

¿Cómo acceder al bono Beca Universitaria en la Plataforma Patria?

En primer lugar, si eres estudiante, crea un usuario en la Plataforma Patria. Si ya dispones de una cuenta, ingresa con tu usuario y contraseña.

Tras iniciar sesión, haz clic en la opción “Perfil”.

Entra en la sección “Laboral” y pulsa “Actualizar”.

Actualiza los datos y luego selecciona la opción “datos laborales”.

Dentro de esa sección, elige la palabra “universitario”.

Automáticamente, el sistema preguntará “¿Trabajas actualmente?”. Responde “NO”.

A continuación, aparecerá la pregunta: “¿Cuál es tu condición actualmente?”. Selecciona “estudiando” y haz clic en actualizar.

Con estos pasos culminas el proceso y ya formarás parte de los estudiantes que reciben la bonificación.

Veerifica que la actualización se haya guardado correctamente en tu perfil para asegurar la elegibilidad del bono.

