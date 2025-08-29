Economía

Informan pago de bono vacacional para este sector de la administración publica: detalles aquí

La bonificación comenzó a ser pagada a partir de este viernes 8 de marzo por el Sistema Patria

Por Jerald Jimenez
Viernes, 29 de agosto de 2025 a las 05:08 pm
Foto: Referencial

El Sistema Patria ya inició este viernes el pago del bono vacacional para docentes y jubilados del sector educativo público, docentes estatales, entre otros.

A través de Canal Patria a través de sus redes sociales, diversos usuarios reportaron el pago para este mes de agosto, el cual es de 7700 bolívares.

Así puedes acceder al Sistema Patria 

  1. Ingresar a la plataforma oficial: Accede al sitio web www.patria.org.ve.

  2. Crear una cuenta: Haz clic en la opción “Usuario/Contraseña” y luego en “Registrarse”. Completa el formulario con tus datos personales, que incluyen número de cédula, fecha de nacimiento, número de teléfono móvil y correo electrónico activo.

  3. Verificar datos de contacto: Asegúrate de asociar correctamente tu número telefónico y correo electrónico, ya que son esenciales para recibir notificaciones y validar tu identidad.

  4. Completar el registro: Después de ingresar tus datos, recibirás un código de verificación vía SMS que debes ingresar para continuar. Luego, crea una contraseña segura y finaliza el registro.

  5. Registrar el núcleo familiar (para bonos como Hogares de la Patria): Dentro de tu cuenta, selecciona la opción “Hogares de la Patria” y agrega los datos de los miembros de tu familia, especificando su relación contigo. Es importante que todos los integrantes también estén registrados en la plataforma.

  6. Aceptar bonos recibidos: Cuando el sistema asigne un bono, deberás aceptarlo desde la sección “Protección Social” en la plataforma o mediante la aplicación vePatria para disponer de los fondos.

  7. Retirar el bono: Para transferir el monto del bono a tu cuenta bancaria, ingresa a “Monedero”, selecciona “Retiro de fondos”, elige el monedero de origen, indica el monto y la cuenta bancaria registrada, y confirma la operación.

¿Cómo acceder al bono Beca Universitaria en la Plataforma Patria? 

  • En primer lugar, si eres estudiante, crea un usuario en la Plataforma Patria. Si ya dispones de una cuenta, ingresa con tu usuario y contraseña.

  • Tras iniciar sesión, haz clic en la opción “Perfil”.

  • Entra en la sección “Laboral” y pulsa “Actualizar”.

  • Actualiza los datos y luego selecciona la opción “datos laborales”.

  • Dentro de esa sección, elige la palabra “universitario”.

  • Automáticamente, el sistema preguntará “¿Trabajas actualmente?”. Responde “NO”.

  • A continuación, aparecerá la pregunta: “¿Cuál es tu condición actualmente?”. Selecciona “estudiando” y haz clic en actualizar.

  • Con estos pasos culminas el proceso y ya formarás parte de los estudiantes que reciben la bonificación.

  • Veerifica que la actualización se haya guardado correctamente en tu perfil para asegurar la elegibilidad del bono.

Viernes 29 de Agosto - 2025
