Este distrito escolar de Texas no ofrecerá atención médica sin autorización de los padres: esto debe saber

Los distritos escolares en Estados Unidos (EEUU) están tomando medidas para proteger tanto a los estudiantes como a sus escuelas, este es el caso de Texas, que ha implementado un nuevo trámite que será necesario para la atención médica.

Se ha dado a conocer que oficiales del Distrito Escolar Independiente de Laredo (LISD) comenzaron a notificar a los padres de familia que deben llenar un formulario especial para que sus hijos puedan recibir atención médica en la escuela en caso de enfermarse.

¿Cuál es el alcance y por qué se necesita?

Esto no ha sido una medida arbitraria, LISD se ampara en el “Proyecto de Ley del Senado de Texas 12”, aprobado por el Congreso Estatal, como lo reseña el portal de El Mañana.

Este requiere que todos los estudiantes tengan un formulario de consentimiento de salud archivado para recibir cualquier servicio relacionado con la salud en la escuela.

Con esto, se refieren a la atención médica de rutina, como.

Primeros auxilios para heridas menores, exámenes de la vista u oído, o administrar medicamentos sin receta, como el Tylenol o Advil, incluso si son necesarios durante el día escolar.

Detalles sobre el trámite

Las autoridades de LISD informaron que los formularios de consentimiento serán enviados a casa y también estarán disponibles en todas las escuelas.

Pero esa no es la única forma de acceso, los padres y representantes también pueden completar un formulario de Google para dar su consentimiento.

Pueden acceder al documento en el siguiente enlace: https://forms.gle/5EtNBimcMRTRCftC7.

¿Qué pasa si un padre no presenta el formulario con su autorización?

Si un padre de familia decide decir no al formulario, entonces el niño no podrá recibir atención de las enfermeras y personal de salud si se enferma o se lesiona en las instalaciones de la escuela.

Además, el padre o tutor del estudiante tendrá que acudir a la escuela a recogerlo.

Sin embargo, aclaran que esto no aplicará en situaciones de emergencia o donde está en peligro la vida ya que en esos casos la intervención es obligada.

