Sistema Patria: inicia pago especial a trabajadores públicos este 29 de agosto

La tarde de este 29 de agosto, la Plataforma Patria ha iniciado el pago de la bonificación especial que se otorga a los empleados públicos de nómina especial.

Montos desde los Bs 27.300,00 hasta 38.500,00

Se trata del Bono de Corresponsabilidad y Formación, agosto 2025. El monto de este beneficio varía según el organismo donde prestan servicios y cargos.

¿Cómo activar el Bono de Corresponsabilidad y Formación?

Laborar en instituciones públicas beneficiadas por el Ingreso por Guerra Económica. Estar afiliado al Sistema Patria y mantener tu cuenta actualizada. Ser responsable con las obligaciones laborales, evaluadas por un supervisor.

