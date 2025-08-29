Beneficios

Sistema Patria: inicia pago especial a trabajadores públicos este 29 de agosto

Por 2001

Viernes, 29 de agosto de 2025 a las 02:09 pm
La tarde de este 29 de agosto, la Plataforma Patria ha iniciado el pago de la bonificación especial que se otorga a los empleados públicos de nómina especial.

Montos desde los Bs 27.300,00 hasta 38.500,00

Se trata del Bono de Corresponsabilidad y Formación, agosto 2025. El monto de este beneficio varía según el organismo donde prestan servicios y cargos.

¿Cómo activar el Bono de Corresponsabilidad y Formación?

  1. Laborar en instituciones públicas beneficiadas por el Ingreso por Guerra Económica.
  2. Estar afiliado al Sistema Patria y mantener tu cuenta actualizada.
  3. Ser responsable con las obligaciones laborales, evaluadas por un supervisor.

Viernes 29 de Agosto - 2025
