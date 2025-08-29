Sistema Patria: inicia pago especial a trabajadores públicos este 29 de agosto

La tarde de este 29 de agosto, la Plataforma Patria ha iniciado el pago de la bonificación especial que se otorga a los empleados públicos de nómina especial.
Montos desde los Bs 27.300,00 hasta 38.500,00
Se trata del Bono de Corresponsabilidad y Formación, agosto 2025. El monto de este beneficio varía según el organismo donde prestan servicios y cargos.
¿Cómo activar el Bono de Corresponsabilidad y Formación?
- Laborar en instituciones públicas beneficiadas por el Ingreso por Guerra Económica.
- Estar afiliado al Sistema Patria y mantener tu cuenta actualizada.
- Ser responsable con las obligaciones laborales, evaluadas por un supervisor.
Visite nuestra sección Servicios
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube