Inicia pago de megabono por Bs.10 mil en el Sistema Patria: conozca quiénes lo cobran

Te explicamos cómo activar este beneficio

Por Genesis Carrillo
Lunes, 01 de septiembre de 2025 a las 07:16 pm

Este lunes 01 de septiembre, el Sistema Patria comenzó con la entrega del Bono de Corresponsabilidad y Formación, correspondientes al mes de septiembre. 

De acuerdo con cuenta en Telegram del Canal Patria Digital, este estipendio beneficia a los trabajadores de la administración pública, nómina especial, empresas estratégicas del Estado y sector militar. 

“El bono tiene un monto de 10.000 Bs (...) el cual puede variar según el organismo donde preste servicio y cargos”, indicó.

¿Cómo activar el Bono de Corresponsabilidad y Formación?

  • Laborar en instituciones públicas beneficiadas por el Ingreso por Guerra Económica.
  • Estar afiliado al Sistema Patria y mantener tu cuenta actualizada.
  • Ser responsable con las obligaciones laborales, evaluadas por un supervisor.

