Inicia pago de megabono por Bs.10 mil en el Sistema Patria: conozca quiénes lo cobran

Este lunes 01 de septiembre, el Sistema Patria comenzó con la entrega del Bono de Corresponsabilidad y Formación, correspondientes al mes de septiembre.

De acuerdo con cuenta en Telegram del Canal Patria Digital, este estipendio beneficia a los trabajadores de la administración pública, nómina especial, empresas estratégicas del Estado y sector militar.

“El bono tiene un monto de 10.000 Bs (...) el cual puede variar según el organismo donde preste servicio y cargos”, indicó.

¿Cómo activar el Bono de Corresponsabilidad y Formación?

Laborar en instituciones públicas beneficiadas por el Ingreso por Guerra Económica.

Estar afiliado al Sistema Patria y mantener tu cuenta actualizada.

Ser responsable con las obligaciones laborales, evaluadas por un supervisor.