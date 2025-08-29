Arranca pago de megabono por más de Bs.10 mil este 29 de agosto: ¿quiénes lo cobran?

Suscríbete a nuestros canales

Durante la tarde de este viernes 29 de agosto, inició el pago de un megabono para un sector de la administración pública.

A través de sus redes, el Canal de la Patria, informó sobre el pago de este bono de más de 10 mil bolívares a través de la plataforma del Sistema Patria.

Arranca pago de megabono

De acuerdo con lo que difundió el Canal Patria, se trata de la entrega del bono Cuadrantes de Paz, el cual corresponde al mes en curso, agosto de 2025.

Asimismo, indica que el bono de Cuadrantes de Paz de este mes es de 10.500 bolívares y será asignado de forma gradual a los funcionarios de los organismos de seguridad y prevención del Estado.

Bono de Corresponsabilidad y Formación

Más temprano, inició el pago del bono de Corresponsabilidad y Formación de agosto 2025, también dirigido a funcionarios públicos y el monto varía según el organismo donde labore y los cargos.

Se sabe que respecto al bono Corresponsabilidad y Formación el monto varía desde 27.300 hasta 38.500 bolívares según los cargos y diferentes organismos públicos.

¿Cómo activar el Bono de Corresponsabilidad y Formación?

Laborar en instituciones públicas beneficiadas por el Ingreso por Guerra Económica. Estar afiliado al Sistema Patria y mantener tu cuenta actualizada. Ser responsable con las obligaciones laborales, evaluadas por un supervisor.

