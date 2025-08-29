Precio del dólar y euro BCV para el 1 de septiembre: así se cotizan las divisas

Suscríbete a nuestros canales

El Banco Central de Venezuela (BCV), fijó las tasas del dólar y euro oficiales que estarán vigente para el 1 de septiembre, presentando un leve aumento en el precio en comparación al cierre anterior.

La moneda estadounidense se cotiza en 148, 44 bolívares por unidad, de acuerdo al reporte del BCV en su sitio web.

​​​​Mientras que el euro se tasa en 173,66 bolívares.

Según la entidad financiera, el tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las instituciones bancarias del país, al cierre de la jornada.

Estas tasas sirven como referencia para las transacciones en comercios formales, entes públicos y privados, además de pagos de servicios dentro del país.

