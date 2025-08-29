Avior Airlines estrena nuevo destino: precio y frecuencia

Suscríbete a nuestros canales

La aerolínea venezolana Avior Airlines anunció que estrena un nuevo destino con lo que amplía sus servicios.

A través de sus redes sociales, este 29 de agosto compartió los detalles de la nueva ruta.

Avior Airlines estrena nuevo destino

"Junto a @venezolanadeaviacion, sumamos un nuevo destino a nuestro mapa de experiencias", escribió la compañía aérea.

"Viaja a la ciudad donde los puentes no solo unen continentes, sino también historias y culturas. Saliendo desde Barcelona y Barquisimeto con escala en Caracas🇻🇪, a partir de $530 ida y vuelta", se lee en la publicación de su cuenta oficial de Instagram.

En mayo de este año, Avior Airlines informó sobre su conexión a la ciudad de Caracas, en Venezuela, con otros destinos internacionales, realizando una "escala breve" en la isla de Curazao.

De acuerdo con el reporte, el pasajero podrá llevar un equipaje de ocho kilos dentro del avión, una maleta de 23 kilos en bodega y podrá seleccionar el asiento.

El precio especial de lanzamiento del boleto, ida y vuelta, va desde los $ 699.

