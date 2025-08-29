Entérate: cuántas toneladas de drogas se han incautado en Venezuela en lo que va de año

Suscríbete a nuestros canales

El Superintendente Nacional Antidrogas (SNA), Danny Ferrer Sandrea, ofreció un balance en la lucha contra el narcotráfico.

Durante una entrevista con VTV, precisó que se ha logrado la incautación de más de 55 mil toneladas de drogas y la ejecución de cinco mil operaciones.

¿Cuántas toneladas de drogas se han incautado en Venezuela en lo que va de año?

“Gracias al desarrollo de nuestros cuadros estratégicos y políticos en 2025, hasta la fecha hemos incautado 55 toneladas y 808.305 kilogramos de diferentes drogas. Esto no es casualidad, sino el resultado de la Fuerza de Tarea Antidroga y el Sistema Defensivo Territorial de nuestro pueblo”, detalló Ferrer Sandrea.

En este sentido, informó sobre la detención de 6 mil 476 personas involucradas en el tráfico ilícito de estas sustancias.

Así como el decomiso de más de cinco millones de dosis. “Dentro del Observatorio Venezolano de Drogas, llevamos una tabulación y, gracias al trabajo realizado en esta materia, hasta la fecha hemos incautado 5 millones y 553.430 dosis de diferentes drogas”, manifestó.

Mayores incautaciones

Con relación a los estados donde se han realizado más incautaciones, detalló que se encuentran Zulia, Falcón y Amazonas, “este último donde hemos llevado a cabo un extraordinario trabajo a 5 km de la frontera con Colombia; dando esta batalla y ofensiva que no es de una semana”, dijo.

En materia preventiva, el Mayor General informó sobre el desarrollo de más de 14 mil actividades de tipo cultural, social y deportivo.

Finalmente, destacó la ejecución del Plan Nacional Antidroga 2026-2031, en el cual participan de manera articulada todos los órganos competentes en esta materia.

