Marcha en Caracas este 29 de agosto: aquí las vías alternas

En las últimas horas, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, informó que este viernes 29 de agosto se llevará a cabo la micromarcha hacia el Cuartel San Carlos.

De acuerdo con lo señalado por Meléndez, la actividad se ejecuta en el marco de la Operación Caracas Sonríe.

La funcionaria se pronunció durante su programa "Habla Caracas" número 105, e hizo un llamado a los trabajadores de empresas públicas y privadas al alistamiento en la Milicia Bolivariana.

¿Cuáles son las vías alternas a la marcha en Caracas?

Aunque no se precisaron mayores detalles de la movilización, te presentamos algunas alternativas para evitar el congestionamiento:

Avenida Bolívar: Una opción para rodear el centro de la ciudad.

Avenida Lecuna: Otra alternativa viable para la movilidad.

Cota 905: Para quienes vienen de zonas como El Paraíso y otras partes del oeste de la ciudad, esta vía puede servir como una ruta para evitar el área de la marcha.

Por otra parte, los transeúntes también pueden hacer uso del Metro de Caracas, especialmente la Línea 1 y sus conexiones, como alternativa al tráfico terrestre en las zonas afectadas.

El 6 de octubre de 1986 se declaró al Cuartel San Carlos como monumento histórico nacional. Se encuentra entre las esquinas de Dos Pilitas. La construcción de esta importante estructura comienza en 1787 con el objetivo de enfrentar a los invasores en la ciudad capital.

