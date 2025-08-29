Capriles: La mayoría de quienes quieren una invasión no viven en Venezuela ni miden las consecuencias

Suscríbete a nuestros canales

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Henrique Capriles Radonski, aseguró que "la mayoría de quienes quieren una invasión no viven en Venezuela ni miden las consecuencias".

Durante una entrevista exclusiva con la BBC, Capriles cuestionó las estrategias que ha implementado la oposición venezolana durante los últimos años.

Capriles contra una posible invasión a Venezuela

Sobre las acciones contra Venezuela como sanciones, intervenciones o invasiones, Capriles se pronunció totalmente en contra, ya que "hay normas internacionales, la carta de Naciones Unidas, el mundo necesita reglas y, además, yo soy antiguerra".

Asimismo, señaló que "hay gente que habla con ligeresa de la guerra, de las intervenciones militares, sin medir las consecuencias".

Por lo que resaltó que es "un creyente de los procesos. La política es el arte de la negociación. Creo en las negociaciones y en que todos los esfuerzos siempre deben evitar la guerra".

Al tiempo que reasltó que "no hay guerras buenas, todas son malas. Es mi posición y no tengo temor a expresarla públicamente".

Respecto a las soluciones para la política del país, Capriles destacó que "la mayor parte de las personas que quieren una solución militar y que llegue una invasión de Estados Unidos, no viven en Venezuela. Ni siquiera miden cuáles son las consecuencias de ello".

Adicionalmente, aseguró que le "preocupa esta situación de parálisis completa en Venezuela y donde si te metes en las redes sociales, pareciera inminente que aquí viene una acción militar de Estados Unidos".

Rechazo a la abstención en elecciones

Sobre los procesos electorales de este año 2025 en Venezuela, Capriles aseguró que "siempre será mejor hacer algo a quedarse de brazos cruzados".

Por lo que rechaza la abstención y el "llamado a quedarse en la casa y a que los venezolanos no nos expresemos", agregando que "no cambió nada después del 25 de mayo".

En este sentido, reiteró que "las elecciones siemre serán la posibilidad de que los venezolanos, a pesar de las condiciones, alcemos nuestra voz".

Cuestionó la evolución de la oposición al elegir el camino de la abstención al voto en las elecciones venezolanas, ya que no representan un fortalecimiento en la misma.

Según Capriles "la oposición en todos estos años se ha dividido con la abstención. Es la abstención, la nada, lo que divide a la oposición".

Y asegura que "pedirle a un país que entre en la inacción, vendiendo la idea de que aquí viene una solución desde EEUU y aquí nadie debe hacer nada porque y vienen los barcos, es jugar con la esperanza de los venezolanos".

Asimismo, señala que la "política que claramente plantea el presidente de Estados Unidos consiste en defender los intereses de su país, no de otro país".

Estar en desacuerdo con una intervención militar extranjera "no te hace ser chavista, madurista o socialista, eso lo que te hace ser es profundamente nacionalista", aseguró Capriles.

Machado cree que todo le pasa solamente a ella

Sobre las denuncias de María Corina Machado, Capriles señaló que "uno de los problemas que tiene Machado es que cree que todo le pasa solamente a ella".

También asegura que hay sectores de la oposición que no visibilizan la excarcelación de presos porque "Pareciera que les molesta que como no son ellos los que logran la liberación de estos venezolanos".

"En Venezuela, hay que despersonalizar un poco las cosas. Porque la oposición es un gran colectivo, aquí no hay un dueño o dueña de la oposición", aseveró el diputado.

"El liderazgo de María Corina o de cualquier otro dirigente tendrá todo nuestro respeto. Pero nosotros fuimos a una primaria hace dos años prácticamente, aquí no se eligió un liderazgo vitalicio", aseguró Capriles.

