¡Atención bachilleres!: habilitan segunda fase para modificar las opciones universitarias: así puedes hacerlo

El Sistema Nacional de Ingreso (SNI) habilitó la opción para que los egresados de educación media y diversificada puedan modificar sus opciones universitarias y postular a una segunda fase de asignación de cupos otorgados por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU).



Aquellos bachilleres que deseen participar en la segunda fase del SNI, deberán realizar la modificación de sus opciones entre el 27 y 29 de agosto.



El aspirante puede eliminar todas las opciones académicas luego de los resultados de las pruebas de la OPSU y postular a otras carreras universitarias, si así lo desea.

Asi puedes modificar las opciones universitarias

Ingresar a la página del Sistema Nacional de Ingreso (la plataforma puede demorar en cargar debido al alto tráfico).

Iniciar sesión con el usuario y contraseña

Seleccionar “Propósito de registro” en el menú ubicado en la parte izquierda de la pantalla.



El sistema permitirá al usuario eliminar las opciones seleccionadas en la primera fase y reemplazarlas por carreras de su interés, o bien mantener las seleccionadas y volver a postular.

El estudiante deberá especificar lo siguiente:Carrera Universidad, Núcleo, sede o extensiones



Una vez que se haya concluido con la selección, el aspirante tendrá que seleccionar “Guardar”.



La plataforma del SNI permitirá añadir otras carreras universitarias cuando se hayan eliminado las otras opciones de estudio registradas en la primera fase.



El usuario puede postularse a seis alternativas de cupo, lo que le permite elegir la misma carrera que seleccionó en la primera fase, pero ofrecida en otra institución que no había sido escogida previamente.

