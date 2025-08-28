Nicolás Maduro: No hay forma de que le entren a Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves, durante un acto de Clausura del II Curso de Operaciones Especiales Revolucionarias, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó limpiar las fronteras del país.

Agrega el presidente Maduro que "Venezuela no amenaza a nadie, pero tenemos un arma más poderosa, esa arma es nuestra historia bolivariana, que está hoy de victoria en victoria".

Asedio de EE.UU. contra Venezuela

Destacó Maduro que a pesar de "20 días contínuos de asedio, estamos más fuertes que ayer. Tenemos más apoyo nacional e internacional".

Asimismo, resaltó que "esta situación de asedio" se convertirá en una "oportunidad para fortalecermos en los planes de defensa de la nación, para fortalecernos en lo moral, política, psicológico, en la unión nacional".

De acuerdo con las declaraciones del mandatario, aseguró que "No hay forma de que le entren a Venezuela ".

Agregó que "estamos recibiendo la admiración, comprensión impresionante del mundo entero, de todas las civilizaciones, desde las más antiguas hasta las más cercanas. Estamos dando ejemplo para despertar la consciencia antiimperialista en el continente”.

Limpieza de fronteras contra el narcoterrorismo

Por otra parte, el mandatario informó que le dio la orden al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, para que se vuelva a comunicar con su par de Colombia, Pedro Sánchez.

De acuerdo con el mandatario, se debe mantener y defonsar"la Zona Nº 1 Binacional que engloba el lado venezolano a el táchira y la frontera completa del Zulia hasta la Guajira".

En este sentido, resalta que estas zonas debe seguir siendo "defendida, limpiada de bandas narcoterroristas y sigamos construyendo las bases de una paz estable, con igualdad de desarrollo social y prosperidad".

Adicionalmente, señaló que también ordenó que "estos 1.003 combatientes que salen graduados, una vez que cumplan su permiso especial, se dirijan al estado Táchira y recorran con los métodos que han aprendido del Táchira hasta la Guajira, limpiando el territorio de Venezuela y consolidando la soberanía y la paz de la Zona Binacional Nº 1".

