Conindustria revela resultados sobre la producción manufacturera en el segundo trimestre: "Hay una perspectiva positiva"

Suscríbete a nuestros canales

Un estudio reciente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) reveló los resultados de la producción manufacturera privada en el país durante el segundo trimestre de 2025.

Los datos provienen de la Encuesta de Coyuntura Industrial del II trimestre de 2025 (ECI-II 25), una herramienta que analiza la situación económica del sector.

En comparación con el mismo período del año anterior, la industria venezolana muestra un crecimiento modesto. Aunque el sector experimenta un avance, también enfrenta retos importantes.

Retos y obstáculos en la producción venezolana

De cara al próximo trimestre, el 32% de las empresas manufactureras privadas esperan que su producción se mantenga igual. Tito López, presidente de Conindustria, expresó que, a pesar de los desafíos, el índice de confianza del sector se sitúa en 5,5%, lo que indica una perspectiva positiva.

Las empresas manufactureras señalan que varios factores limitan su capacidad de crecimiento. Los principales problemas que afectan a la producción son:

Los excesivos tributos fiscales y parafiscales (76%), seguido de la brecha de la tasa cambiaria (62%), así como la falta de disponibilidad de divisas (58%). También, destaca la falta de financiamiento (56%), en cuarto lugar; el entorno económico (48%), de quinto. Mientras en el sexto lugar, destaca la baja demanda nacional (38%).

A pesar de estos retos, el sector utiliza un promedio del 46,1% de su capacidad instalada, una cifra similar a la del trimestre anterior. Las empresas más grandes son las que aprovechan más su capacidad, mientras que las medianas y pequeñas tienen un menor uso.

Un crecimiento moderado y desigual

Durante el segundo trimestre de 2025, el sector industrial privado creció 0,1% en comparación con el mismo período de 2024. Este avance muestra una desaceleración en el ritmo de crecimiento de la industria.

El volumen de producción varió cada mes: 1,7% en abril, -4,1% en mayo, y 3,3% en junio. El desempeño no fue igual para todas las empresas. Las industrias pequeñas y medianas experimentaron un retroceso, mientras que las grandes lograron un crecimiento positivo.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube