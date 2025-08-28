Diosdado Cabello se pronuncia sobre el supuesto reclutamiento de jóvenes

Suscríbete a nuestros canales

En los últimos días, ha crecido la incertidumbre sobre el supuesto reclutamiento de jóvenes en zonas populares de Caracas por parte del gobierno venezolano, información que fue desmentida este 27 de agosto, por el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

Durante la transmisión de su programa Con el Mazo Dando, Cabello rechazó tal afirmación hecha a través de las redes sociales por el político opositor José Amalio Graterol, en medio de las jornadas de alistamiento militar convocadas por el Ejecutivo Nacional.

"Respeta a esa gente, que esa gente ama a este país y han visto las verdes, de todos los colores y jamás han abandonado el sitio donde viven, jamás", expresó Diosdado Cabello.

"Estamos torturando a la gente, José Amalio Graterol. Escóndete. Son gafos, escriben eso y la gente dirá que este tipo nunca ha puesto un pie en San Agustín y viene a hablar de nosotros", sentenció el también diputado.

Fake news que generó incertidumbre

El pasado 23 de agosto, José Amalio Graterol lanzó un tuit que rezaba lo siguiente: "En San Agustín, Caracas están reclutando jóvenes, los muchachos corriendo para no ser reclutados, los narcoterroristas quieren un escudo humano".

Rápidamente la falsa información fue desmentida por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.

