Diosdado Cabello: Nosotros no tomamos ninguna amenaza del imperialismo a juego

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, afirmó que el Gobierno Nacional “no se toma a juego las amenazas de Estados Unidos (EEUU)”.

“Nosotros no tomamos ninguna de esas amenazas del imperialismo a juego, pero lo que sí es una mamadera de gallo es la vendedera de humo. Están engañando a su gente una vez más, por eso uno entiende el 'va a pasar' (...). El 'va a pasar' es que les están mamando gallo una vez más y pasó”, indicó Cabello, en su programa “Con el Mazo Dando”.

Sin embargo, enfatizó que ante las constantes amenazas y agresiones por parte del Gobierno de Donald Trump, “nosotros tenemos que tener siempre listo el apresto operacional con todos los detalles cubiertos”.

"Nosotros siempre nos hemos preparado, las amenazas no son nuevas, las agresiones y amenazas siempre han estado presentes, siempre", reiteró.

Solidaridad con Venezuela

Más temprano, el presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que Venezuela está recibiendo una “solidaridad impresionante” ante las amenazas que recibe por parte del Gobierno de Estados Unidos (EEUU).

“Venezuela es reconocida y admirada en el mundo”, una expresión de empatía que, a juicio del jefe de Estado, se debe a la política exterior de su gobierno.

