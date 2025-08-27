Venezuela y Brasil exigen cese de agresiones de EE.UU. en la región: "Es una amenaza nunca antes vista"

Suscríbete a nuestros canales

Los gobiernos de Venezuela y Brasil han solicitado el fin de las "agresiones" de Estados Unidos contra América Latina y el Caribe, según declaraciones del canciller venezolano, Yván Gil, tras una llamada telefónica con su homólogo brasileño, Mauro Vieira.

El ministro venezolano divulgó la información este miércoles, señalando que la región enfrenta una "amenaza nunca antes vista".

El canciller Gil afirmó haber detallado durante la conversación los “planes de agresión que enfrenta Venezuela y toda América Latina y el Caribe, con la presencia de buques militares y hasta un submarino nuclear” desplegados por Estados Unidos, informó EFE.

Según el ministro, esta situación constituye una "abierta violación de la zona de paz proclamada por la CELAC [...] y del Tratado de Tlatelolco de 1967". El comunicado oficial agregó la coincidencia con su par brasileño en que “estas agresiones deben ser detenidas de inmediato”.

Petición a la ONU para detener planes de Estados Unidos

El gobierno nacional alertó previamente, a través de su misión permanente ante la ONU, sobre un plan de Estados Unidos para enviar “un crucero lanzamisiles” y “un submarino nuclear de ataque rápido” a las costas venezolanas, lo que ha sido calificado como "una grave amenaza a la paz y la seguridad regionales".

En la misma conversación, el canciller brasileño expuso "la situación que enfrenta Brasil ante medidas y guerras arancelarias aplicadas con fines políticos", informó EFE.

Brasil denuncia agresiones arancelarias por parte de Trump

Esta referencia se relaciona con las sanciones impuestas por la Administración de Donald Trump, que incluyen aranceles del 50 % sobre productos brasileños desde el 6 de agosto. El ministro Gil describió estas medidas como “una forma de agresión injustificada que tampoco contribuye al espíritu de paz y cooperación”.

Este contexto se suma a las tensiones por el despliegue de buques estadounidenses en aguas cercanas a Venezuela con el objetivo declarado de frenar un supuesto “flujo de drogas” hacia su territorio.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube