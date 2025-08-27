El lado millonario del astro portugués: estas son las posesiones más lujosas de Cristiano Ronaldo

Suscríbete a nuestros canales

Aunque su talento en el campo es lo que lo ha convertido en una leyenda, la fortuna de Cristiano Ronaldo también causa admiración. Con un patrimonio valorado en 500 millones de euros, el futbolista no escatima en gastos, coleccionando algunas de las posesiones más lujosas del mundo, desde jets privados hasta casas de ensueño.

La colección de vehículos del astro portugués es tan exclusiva como su fama. Entre sus adquisiciones más valiosas se encuentran tres coches Bugatti: un Bugatti Centodieci de 11 millones de dólares, el exclusivo Bugatti la Voiture Noire de 12 millones de dólares, y un Bugatti Chiron de 3 millones de dólares.

Además de su impresionante colección de autos, el patrimonio del crack se extiende a sus propiedades y su propio transporte aéreo. Cristiano Ronaldo es dueño de un jet privado Gulfstream G650 valorado en 75 millones de dólares, y posee una lujosa casa en Madeira de 10 millones de dólares, así como un exclusivo apartamento en la Torre Trump de Manhattan, valuado en 18,5 millones de dólares.

Las adquisiciones de Cristiano Ronaldo lo consolidan como uno de los deportistas más ricos y lujosos del mundo. Sus propiedades en Portugal, sus vehículos de colección y su propio transporte aéreo, demuestran la magnitud de la fortuna que ha amasado durante su exitosa carrera, un verdadero reflejo de su éxito dentro y fuera de las canchas.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.