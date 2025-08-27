Leyendas de la pantalla rinden emotivo homenaje a Eduardo Serrano: esto dicen sobre el icono venezolano

Suscríbete a nuestros canales

Lupita Ferrer, Carmen Julia Álvarez y un elenco de primer nivel celebran la trayectoria de quien consideran un pilar fundamental de la industria, Eduardo Serrano. "Eduardo siempre lo vi como un gran ejemplo. Trabajar con él era un orgullo. Era como el maestro", destacan las figuras en un conmovedor homenaje realizado por el periodista Luis Olavarrieta. Su influencia trasciende los papeles protagónicos, marcando generaciones enteras de actores y espectadores que crecieron con sus interpretaciones.

Más allá de su talento actoral, sus colegas resaltan cualidades humanas excepcionales que lo definieron en sets de grabación. "Sin ser líder, era líder. Eduardo era siempre como el toque humorístico que nos bajaba las tensiones y nos hacía felices. Muy humilde", confiesan emocionadas las primeras actrices. Este perfil afable y descomplicado lo convirtió en el compañero ideal y en un referente de profesionalismo.

El galán que rompió los moldes

Expertos en dramática como Leonardo Padrón analizan su contribución estética al género romántico. "Yo creo que Eduardo vino a reflejar el tipo de galán más natural, más orgánico, más relajado, menos acartonado". Esta autenticidad le permitió conectar profundamente con el público y mantenerse vigente through décadas, participando en producciones icónicas como “La mujer de Judas” y “Juana la virgen”.

Una vida discreta y una carrera eterna

Aunque mantuvo su vida privada lejos de los focos, se conoce su matrimonio con la actriz y modelo Haidy Velázquez. Su impresionante recorrido de más de 60 años incluye teatro, cine y una adaptación ejemplar a nuevas plataformas como el streaming. "Tú no puedes contar la historia de la televisión venezolana en los años 80 sin Eduardo Serrano", sentencian las leyendas que lo acompañan en este merecido tributo.

