¿Lionel Messi no estará en el Mundial 2026?: estas serían las razones

El mundo del fútbol se pregunta si el astro argentino Lionel Messi jugará el próximo Mundial de 2026 en América del Norte. A pesar de haber ganado la última Copa del Mundo con Argentina, el Inter Miami ha tenido que lidiar con la condición física del capitán, una situación que ha puesto en duda su participación en el futuro del equipo nacional.

El problema físico que ha aquejado al futbolista de 38 años es la principal razón por la que el jugador no está cien por ciento seguro de competir. Recientemente, el campeón del mundo se ha perdido dos partidos con el Inter Miami y solo ha sumado 45 minutos en el campo en sus últimos cinco encuentros.

Una fuente cercana al jugador aseguró a un medio argentino que la decisión de jugar el Mundial es muy personal, y que el astro no tiene apuro por tomarla. De igual forma, el informante confirmó que, a pesar de sus problemas físicos, Messi aún siente el mismo entusiasmo por representar a la selección albiceleste.

Aunque la incertidumbre sobre el futuro de Messi permanece, su rendimiento en el Inter Miami sigue siendo espectacular, con 18 goles y 10 asistencias en la liga. Con seis partidos por disputar con su país en 2025, el capitán se acerca a un nuevo hito en su carrera: completar 200 apariciones internacionales con Argentina.

