Eliminatorias: conozca cuáles son las posibles ausencias de Venezuela ante Argentina y Colombia

Suscríbete a nuestros canales

La selección venezolana de fútbol se prepara para sus últimos compromisos de las eliminatorias sudamericanas de cara a la Copa del Mundo 2026. En septiembre, "La Vinotinto" disputará la jornada 17 contra Argentina y la jornada 18 ante Colombia, encuentros decisivos para determinar la clasificación al repechaje.

El combinado nacional llega a esta doble fecha con importantes ausencias por lesión y suspensión que merman su rendimiento en áreas vitales como la defensa y el mediocampo.

¿Qué bajas están confirmadas contra Argentina?

En tal sentido, la oncena criolla ya tiene bajas confirmadas para el crucial partido contra Argentina. Debido a la acumulación de tarjetas amarillas, los mediocampistas José "Brujo" Martínez y Telasco Segovia no estarán disponibles para la decimoséptima jornada en Buenos Aires.

Ambos jugadores vieron su segunda amonestación en el compromiso anterior contra Uruguay, lo que los inhabilita para enfrentar a "La Albiceleste". A pesar de su ausencia en el primer encuentro, podrán ser considerados para la última jornada ante Colombia.

Lesiones que generan incertidumbre

Además de las suspensiones, la selección venezolana enfrenta una serie de dudas por lesiones que afectan a jugadores fundamentales. José "Brujo" Martínez, un pilar en la mitad de la cancha, se recupera de una cirugía en su mano y su presencia para el cierre de las eliminatorias es incierta.

Por su parte, Yangel Herrera salió lesionado en un partido con su club, el Girona, por una supuesta dolencia muscular, lo que ha encendido las alarmas en el cuerpo técnico, informó Meridiano.

De igual forma, el defensor Jhon Chancellor también generó preocupación al abandonar adolorido un encuentro con su equipo, el Universidad Católica de Ecuador.

¿Quiénes están apercibidos?

Un grupo de jugadores está bajo la amenaza de una suspensión si reciben una tarjeta amarilla. Un segundo cartón amarillo en el partido contra Argentina los dejaría fuera del duelo final ante Colombia.

En caso de que reciban una amonestación en el encuentro contra los colombianos, podrían perderse un eventual partido de repechaje. Estos jugadores son: Rafael Romo (portero); Josua Mejías (defensa); Tomás Rincón (mediocampista); Freddy Vargas (mediocampista); Eduard Bello (extremo); Salomón Rondón (delantero); Jhonder Cádiz (delantero) y Josef Martínez (delantero).

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube