¡El primero en su carrera! Ranger Suárez conquista el premio Jugador de la Semana de la MLB

La Major League Baseball (MLB) anunció a los ganadores del premio a los Jugadores de la Semana en la Liga Americana y la Liga Nacional. Los honores recayeron en el inicialista de los Reales de Kansas City, Vinnie Pasquantino, y en el lanzador venezolano de los Filis de Filadelfia, Ranger Suárez.

El lanzador zurdo venezolano, Ranger Suárez, obtuvo por primera vez en su carrera la distinción al Jugador de la Semana de la Liga Nacional. El nativo del estado Lara, Venezuela, completó dos aperturas en las que se llevó la victoria.

Números de Suárez durante la semana

En este periodo, Suárez registró un impresionante desempeño, propinando 21 ponches sin conceder bases por bolas. Solo permitió dos carreras y siete hits en un total de 13.2 entradas lanzadas.

En la temporada, el zurdo presenta un récord de 10 victorias y seis derrotas, con una efectividad de 3.07. En sus 20 salidas al montículo, ha permitido 113 imparables, 43 carreras limpias, 10 jonrones, 29 boletos y ha ponchado a 122 oponentes. Su WHIP se sitúa en 1.13, mientras que la oposición le batea para .237, informó Meridiano.

Vinnie Pasquantino lideró en la Liga Americana

Por su parte, el inicialista Vinnie Pasquantino fue reconocido como el Jugador de la Semana de la Liga Americana por tercera vez en su carrera. El primera base de los Reales de Kansas City exhibió una notable ofensiva entre el 18 y el 24 de agosto.

En ese lapso, su línea ofensiva fue de .379 de promedio de bateo, .438 de porcentaje de embasado y 1.069 de slugging. El zurdo conectó seis cuadrangulares, dos dobles, e impulsó 12 carreras. Además, anotó en siete ocasiones.

Las estadísticas de Pasquantino para la temporada reflejan su contribución ofensiva. Conecta para .264, producto de 132 hits, 28 jonrones y 92 carreras impulsadas. Ha anotado 55 carreras, recibido 39 bases por bolas y se ha ponchado 88 veces.

Los premios al Jugador de la Semana de la MLB, que se otorgan desde 1974, reconocen a los peloteros que han tenido el mejor desempeño en un periodo de siete días.

