Romances de Nicki Nicole: un repaso por sus relaciones antes de Lamine Yamal

El amor de Nicki Nicole y Lamine Yamal es el nuevo centro de atención. La pareja, que ya había sido vista junta en un partido y en un romántico viaje por Mónaco, confirmó su relación a través de las redes sociales con una foto en la que celebraban el cumpleaños número 25 de la cantante, poniendo fin a los rumores sobre su estatus.

Relación con Khea



El primer amor público de la cantante fue el rapero Khea. Tuvieron un breve noviazgo en 2019, justo cuando sus carreras despegaban. A pesar de que su relación terminó por cuestiones de agenda, los artistas mantienen una buena amistad. Prueba de ello es su colaboración en la canción "We Love That S***" de 2024, que acumula más de 10 millones de reproducciones.

Relación con Trueno



La relación de Nicki Nicole con el rapero Trueno fue una de las más populares del ambiente musical. Su noviazgo de tres años incluyó una propuesta de matrimonio, un videoclip romántico y la exitosa canción "Mamichula". Sin embargo, a principios de 2023, la pareja sorprendió a los fans con su inesperada separación.

Relación con Peso Pluma



Unos meses después, Nicki Nicole tuvo un breve, pero intenso, romance con el músico mexicano Peso Pluma. La relación terminó abruptamente en un escándalo de infidelidad que se hizo viral en las redes sociales. A través de un comunicado, la cantante aseguró haberse enterado de la misma forma que sus seguidores y decidió ponerle fin al noviazgo.

Rumores

El historial amoroso de la argentina también incluye rumores de romance con el piloto de Fórmula 1, Franco Colapinto, y los futbolistas Nicolás Fonseca y Enzo Fernández. Todas estas relaciones han capturado la atención del público, pero sin duda el romance con Lamine Yamal es el que ha causado más revuelo.

