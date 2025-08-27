Taylor Swift y Travis Kelce: conoce la historia de amor de la pareja del momento

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del espectáculo y el deporte amaneció con una de las noticias más esperadas del año: Taylor Swift y Travis Kelce se han comprometido. La pareja, que ha protagonizado uno de los romances más comentados del momento, sella así una historia que comenzó con el rumor de un brazalete de la amistad y se convirtió en un fenómeno global.

La historia de amor inició con el coqueteo público del jugador, quien confesó en su podcast que intentó darle a la cantante un brazalete con su número en un concierto. Su gesto, que se hizo viral, encendió la chispa que daría paso a una relación de ensueño.

Semanas después, la cantante fue vista en un palco del estadio de los Chiefs, junto a la madre del deportista, Donna Kelce, lo que confirmó su relación. Sin embargo, en una entrevista, Taylor reveló que para el momento de su primera aparición, ya eran pareja, y que disfrutaron de conocerse en privado, lejos de la atención de los medios.

Las muestras de amor entre ambos han sido el centro de atención. El romance escaló cuando Taylor viajó a Buenos Aires y le cambió la letra a su canción "Karma". A su vez, Travis la sorprendió en Londres, subiéndose al escenario de la gira mundial para ayudarla con un cambio de vestuario, dejando claro que su amor ha trascendido los límites de la cancha y el escenario.

La confirmación del compromiso llegó este martes a través de las redes sociales. La pareja compartió una serie de fotografías de Travis arrodillándose y su emotivo mensaje de amor, con el que demuestran que su relación, que ha sido un fenómeno, es tan real como un cuento de hadas.

