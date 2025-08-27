Venezuela tendrá representación en la NFL 2025. Entérate cómo

Suscríbete a nuestros canales

Por: Andrea Matos Viveiros

El talento venezolano sigue brillando en el deporte internacional. Andy Borregales se convirtió en el cuarto criollo en disputar la liga de fútbol americano más importante del mundo.

Con apenas 23 años, Borregales superó la competencia en el campamento de pretemporada y se ganó la confianza del histórico equipo de Boston. Seleccionado en la sexta ronda del Draft de abril (puesto 182), el venezolano se impuso al pateador Parker Romo.

Talento caraqueño

El joven caraqueño no es ajeno a una dinastía familiar en el deporte. Es hermano de José Borregales, recordado pateador de los Miami Hurricanes. También tuvo un paso por los Tampa Bay Buccaneers en 2021. Ahora, Andrés toma la posta y se convierte en embajador de Venezuela en la NFL. Compartirá vestuario con el esquinero de raíces colombianas Christian González, otra figura latina en la franquicia.

Su llegada a los Patriots no solo representa un logro personal, sino también un orgullo para el deporte venezolano.

NFL en vivo y en exclusiva para Venezuela

A partir del 7 de septiembre podrán disfrutar los mejores juegos de la NFL 2025 en Meridiano Televisión, en señal abierta y en exclusiva para Venezuela. Todos los mejores juegos, incluyendo el Super Bowl, también estarán disponibles en HD a través de Simpleplus, Inter Go y Netuno Go.

El talento venezolano dice presente en la NFL y tú lo podrás vivir con la mejor cobertura en Meridiano Televisión. El canal de los especialistas en deporte.

