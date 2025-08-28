Atención migrantes: así operan las mafias que venden cupos falsos para el Plan Vuelta a la Patria

Suscríbete a nuestros canales

La jefa del Plan Vuelta a la Patria, Camilla Fabri, sostuvo una reunión con la Embajadora de Venezuela en México, Estella Lugo, con quien abordó las recientes denuncias sobre mafias que intentan extorsionar a los migrantes venezolanos.

Estos grupos delictivos cobran supuestos cupos, secuestran documentos o prometen servicios de transporte inexistentes, refiere VTV.

Ante esto, las funcionarias acordaron activar un protocolo conjunto y un plan comunicacional que alerte a la población sobre estas modalidades de estafa, reiterando que la Gran Misión Vuelta a la Patria es un servicio completamente gratuito.

"Todo intento de cobro debe ser denunciado de inmediato. No podemos permitir que se distorsione el espíritu del Plan Vuelta a la Patria, instruido por el Presidente Nicolás Maduro, cuyo objetivo es proteger y garantizar un retorno digno y seguro para nuestro pueblo”, dijo Fabri.

Nueva repatriación

Este miércoles, aterrizó un nuevo avión con un grupo de repatriados provenientes de Texas, Estados Unidos (EEUU).

De acuerdo con el reporte oficial, en este vuelo de repatriación llegaron un total de 200 venezolanos.