Aterriza un nuevo avión con repatriados provenientes de Texas este 27 de agosto

Este miércoles 27 de agosto de 2025, aterrizó un nuevo avión con un grupo de repatriados provenientes de Texas, Estados Unidos (EEUU).

De acuerdo con el reporte oficial, en este vuelo de repatriación llegaron un total de 200 venezolanos.

Aterriza un nuevo avión con repatriados provenientes de Texas

El grupo de retornados arribó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar en La Guaira, como parte del Plan Vuelta a la Patria.



Según el reporte de las autoridades nacionales, estos repatriados están integrados por 157 hombres, 42 mujeres y un niño.

Cabe destacar que el recibimiento de los connacionales estuvo a cargo de funcionarios de los diversos organismos de seguridad ciudadana, tales como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), entre otros.

Desde la reanudación del Plan Vuelta a la Patria el pasado mes de febrero del presente año, más de 10 mil connacionales han regresado al país.

Tras su desembarque, los repatriados en Venezuela pasan por un túnel migratorio, donde cada persona es entrevistada para revisar su caso; luego reciben atención médica por parte de las instituciones del Gobierno Bolivariano, para después ser trasladados a sus hogares por los órganos de seguridad.

