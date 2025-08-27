Amplían puntos para el alistamiento militar: esto dijo Padrino López sobre la jornada nacional

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 27 de agosto, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, anunció una nueva jornada de alistamiento militar para los días viernes 29 y sábado 30.

Durante una transmisión por VTV, el titular de Defensa presentó la consigna oficial: “Venezuela no es una amenaza, somos esperanza”, como eje del llamado nacional.

Más de mil puntos de inscripción estarán activos en todo el país

Padrino López confirmó que se habilitarán más de mil puntos de inscripción en todo el territorio nacional, coordinados por organismos regionales y militares.

Aunque no detalló cada ubicación, adelantó que las plazas Bolívar y los regimientos militares funcionarán como centros principales para el registro de nuevos milicianos.

Además, destacó que esta jornada busca fortalecer el sistema defensivo nacional y ampliar la participación ciudadana en labores de soberanía y paz.

La milicia bolivariana se desplegará en apoyo a la producción nacional

El ministro también informó que este jueves 28 de agosto, la Milicia Bolivariana se desplegará en diversas industrias para garantizar la continuidad de la producción nacional.

Este operativo forma parte de las acciones cívico-militares que buscan reforzar el aparato productivo en sectores estratégicos del país.

Según Padrino López, la presencia de la milicia en fábricas y centros logísticos responde a una planificación conjunta con el Ejecutivo.

También visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube