Tome previsiones: Inameh estima nubosidad y lluvias para estos estados

Este miércoles 27 de agosto, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que Venezuela amanece con nubosidad parcial y zonas despejadas en la mayor parte del país.

Asimismo, se aprecian células convectivas de rápida evolución acompañadas de lluvias o chubascos y descargas eléctricas.

De acuerdo con el pronóstico del Inameh, especialmente en áreas de Amazonas, Bolívar, Apure, Guárico, Miranda, sur de Aragua, este de Falcón y Zulia.

De igual modo, se observa nubosidad estratiforme con posibles lluvias o lloviznas en Monagas, Anzoátegui, Carabobo, La Guaira, Yaracuy, oeste de Barinas y Los Andes.

En la mañana, el Inameh estima abundante nubosidad productora de precipitaciones de intensidad variable, algunas acompañadas de descargas eléctricas en Bolívar, Amazonas, Monagas, Anzoátegui, Sucre, región Insular, Llanos Centrales, Occidentales y Zulia.

También, mantos nubosos generadores de lluvias y lloviznas en el sur de Aragua, suroeste de Miranda y los Andes. El resto del territorio se mantendrá parcialmente nublado y despejado.

Además, durante la tarde y noche se estima cielo mayormente nublado en buena parte del país, con lluvias o chubascos de moderados a fuertes, actividad eléctrica y eventuales ráfagas de viento, en zonas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Delta Amacuro, Amazonas, Llanos Centrales, Occidentales, Andes y Zulia.

