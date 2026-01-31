Ni Nueva York ni Boston: este pueblito del Viejo Oeste ofrece la vida más barata de EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Si buscas un refugio donde el tiempo parece haberse detenido y tu cuenta bancaria pueda respirar, Reserve, Nuevo México, es el secreto mejor guardado del suroeste estadounidense.

Mientras las grandes metrópolis luchan contra costos de vida asfixiantes, este antiguo pueblo del Lejano Oeste se posiciona como el destino ideal para nómadas digitales y amantes de la naturaleza que buscan libertad financiera.

Ubicado estratégicamente entre Albuquerque y Tucson, Reserve ofrece una vida de montaña con costos que parecen sacados de otra década.

Naturaleza salvaje: el patio trasero más grande del estado

Reserve no es solo un pueblo; es la puerta de entrada al Bosque Nacional Gila, un santuario de 1.3 millones de hectáreas de naturaleza virgen.

Senderismo para todos: Desde el Sendero Apache Creek (menos de 1.5 km), ideal para ver petroglifos antiguos, hasta el desafiante Sendero Dangerous Park de 21 km para los más experimentados.

Cultura y vestigios: El área está salpicada de arte rupestre y comunidades de artistas locales que mantienen viva la esencia rústica de la región.

¿Vivir con $55,000 al año? En Reserve es posible

La gran diferencia de este pueblo de montaña radica en su economía. Según datos de Salary.com y Playroll, Reserve es un oasis de asequibilidad:

Vivienda: Los costos son un 34% más bajos que el promedio nacional.

Gasto mensual: Una persona soltera puede vivir con aproximadamente $791 al mes (gastos básicos), mientras que una familia de cuatro necesita cerca de $1,451 .

Comparativa radical: Vivir aquí es un 102% más barato que en San Francisco y un 87% más económico que en Nueva York.

Con un salario anual de entre $55,000 y $75,000, una persona no solo vive en Reserve, sino que puede permitirse una calidad de vida que en las costas sería inalcanzable.

Hospedaje: del confort rústico al campamento bajo las estrellas

Para quienes solo van de visita, los precios son igualmente atractivos.

Hoteles: El icónico Mountaineer Inn ofrece habitaciones por unos $100 la noche , mientras que opciones como Frisco Lodging Company bajan a los $90 .

Camping: Si prefieres dormir entre pinos ponderosa, el camping de Pueblo Park es el favorito de los locales. Para una experiencia más rústica y aislada, Apache Creek es la opción ideal a solo 19 km del centro del pueblo.

