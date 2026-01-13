ICE ejecuta un operativo sorpresa en Nuevo México: testigos relatan la incursión en una construcción

Suscríbete a nuestros canales

Una inesperada movilización de agentes federales en un sitio de obra civil genera caos y huidas desesperadas entre los trabajadores esta mañana en Nuevo México. La intervención de unidades sin distintivos oficiales provoca escenas de angustia en una comunidad laboral que denuncia persecución indiscriminada contra quienes buscan el sustento diario.

Organizaciones de derechos civiles y medios locales monitorean la situación mientras la incertidumbre sobre el paradero de varios empleados detenidos persiste, según el noticiero El Paso.

¿Cómo inició la operación?

El despliegue comienzo a las 9:00 de la mañana, cuando diversas camionetas blancas y unidades sin logotipos visibles bloquean los accesos principales a la zona de construcción. Los testigos en el lugar describen la llegada de los agentes como un acto repentino que no dio tiempo a ninguna reacción organizada por parte de los capataces.

Al descender los oficiales, el pánico invade a la cuadrilla de empleados, quienes detuvieron sus labores de inmediato ante la presencia de los uniformados. Muchos trabajadores, ante el temor de una deportación expedita, optan por correr hacia los terrenos aledaños para evitar el contacto directo con la autoridad.

¿Qué criterios utilizaron los agentes para las detenciones?

Los testimonios recolectados en el sitio de la obra indican que los oficiales de migración enfocan sus esfuerzos principalmente en aquellos que mostraron signos de nerviosismo o intentaron escapar. Varios obreros afirman que los agentes no les solicitaron identificación ni documentos a quienes permanecieron en sus puestos de trabajo sin mostrar agitación.

Esta metodología de arresto basada en el lenguaje corporal desata críticas entre los sobrevivientes de la redada, quienes consideran la acción como un acto de intimidación psicológica. La percepción de los empleados es que la autoridad prioriza la captura de quienes "se miraban con miedo" sobre cualquier investigación administrativa previa.

Los hechos ocurrieron en el sector de Pino Altos, donde unidades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) interceptaron a los trabajadores poco después de las 9:10 a. m.

"Llegaron como cuatro o cinco trocas y en cuanto se bajaron, los compañeros empezaron a correr por puro temor", declaró uno de los empleados que presenció las capturas. Hasta este mediodía, la agencia federal no confirma la cifra exacta de personas procesadas ni el motivo legal que justificó esta movilización focalizada en el sector construcción.

¿Cuál es la respuesta de la comunidad ante estas redadas?

Los trabajadores que evitaron el arresto expresan una profunda indignación por la realización de estos operativos en lugares donde la gente solo "saca el pan de cada día". La crítica hacia las autoridades federales se centra en la falta de persecución a criminales reales, mientras se interrumpe la actividad económica de familias honradas.

Los operativos de 2026 muestran una frecuencia mayor en comparación con años anteriores. La comunidad de Santa Teresa pide que las acciones migratorias se dirijan a zonas de alta peligrosidad y no a los centros de empleo vitales para la infraestructura del estado.

¿Cómo pueden protegerse los trabajadores en estos escenarios?

Abogados especializados recomiendan mantener la calma y evitar las huidas desesperadas, ya que correr puede ser interpretado como una causa probable para una detención inmediata. Contar con un plan de emergencia familiar y documentos de identidad a la mano facilita la labor de defensa legal en caso de ser trasladado a un centro de procesamiento.

La información veraz y la asesoría jurídica oportuna constituyen las mejores herramientas para enfrentar el clima de incertidumbre que hoy golpea a los trabajadores de la frontera.

