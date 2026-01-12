Marco Rubio: Crearemos el proceso para que la oposición reciba amnistías

Suscríbete a nuestros canales

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció la creación de un proceso que permita a sectores de la oposición recibir amnistías dentro y fuera del país.

"Comenzaremos a crear el proceso de reconciliación nacional dentro de Venezuela para que las fuerzas de la oposición puedan recibir amnistías y ser liberadas de las cárceles o llevadas de regreso al país y comenzar a reconstruir la sociedad civil".

Excarcelaciones

El anuncio del alto funcionario obedece a la solicitud del presidente Donald Trump de que se proceda a liberación de personas que están detenidas por causas políticas. Cabe destacar que tras la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, la administración estadounidense hizo una serie de requerimientos, especialmente en orden económico, sin hacer a un lado el orden político.

El pasado jueves, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció la excarcelación de ciudadanos venezolanos y extranjeros. Al momento de escribir esta nota se habían registrado 41 liberaciones.

Reunión en puertas

Entre martes y miércoles de esta semana habría de producirse una reunión entre Trump y la dirigente opositora María Corina Machado, ganadora del más reciente premio Nobel de La Paz. Se desconoce quiénes acompañarán a la líder político y cuáles serán los temas de la agenda.

