Despiden a mujer por grabar a agentes del ICE en su trabajo

Gia de 20 año, empleada del hotel Hilton Anatole de Dallas, vio a los agentes federales de migración y lo primero que hizo fue sacar su celular y comenzar a grabar.

“Francamente, no me importa perder mi trabajo”, dijo en un video publicado en TikTok. “Me importan más sus familias y la unidad”.

Un gerente le pidió que borrara el video, según declaró a The Dallas Morning News, pero cuando se negó le dijeron que había violado la política de redes sociales de la compañía y fue despedida de la empresa.

“Nuestros hoteles son lugares de alojamiento público y nos esforzamos por ser siempre lugares acogedores para todos”, declaró un portavoz del Hilton.

En un comunicado, el portavoz Towne Park afirmó que la empleada “violó nuestra política de conducta empresarial y ya no trabaja para nuestra empresa”.

¿Qué se ve en el video?

El video inicial de TikTok y los posteriores de la misma usuaria han recibido decenas de miles de visualizaciones y han sido compartidos en varias plataformas online.

Muchos expresaron su indignación por su despido y algunos sugirieron boicotear la cadena hotelera.

El video muestra autos sin identificación que supuestamente pertenecen a ICE, pero no las caras de los agentes. Gia afirmó haber recibido numerosas amenazas en la red social.

La ex empleada afirmó que publicó los videos porque le preocupa que personas y familias inocentes sean separadas por dichos agentes.

El Departamento de Seguridad Nacional acusó a Hilton de socavar deliberadamente e impedir que las fuerzas del orden hicieran cumplir las leyes de inmigración.

Los videos aparecen días después de que un Hampton Inn en Minnesota se negara a permitir qué agentes se alojaran en el hotel.

Las tensiones entre ICE y las comunidades de todo el país han aumentado drásticamente en los últimos meses.

