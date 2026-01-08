Minnesota declara estado de emergencia tras muerte de mujer a manos de ICE: alistarán a la Guardia Nacional

Suscríbete a nuestros canales

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, decretó este miércoles el estado de emergencia en la entidad, una medida que incluye la orden de preparación para la Guardia Nacional tras el fallecimiento de una mujer de 37 años, quien murió por disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Durante una comparecencia pública, el gobernador Walz detalló las acciones administrativas tomadas para coordinar a las fuerzas de seguridad locales.

"Hemos activado el Centro de Operaciones de Emergencia Estatal, el liderazgo de la patrulla estatal de la Guardia Nacional está conectada con el Departamento de Policía de Mineápolis", expresó el funcionario. El objetivo de esta medida es prevenir disturbios similares a los ocurridos en el año 2020.

Posturas encontradas sobre el incidente

El Donald Trump señaló que la mujer era una "agitadora profesional" que intentó "agresivamente atropellar a un oficial de ICE", por lo cual el agente actuó "en defensa propia".

Por su parte, Walz describió el evento como una "situación caótica causada por el mayor despliegue en la historia estadounidense de agentes federales sin comunicación con los locales".

Fuertes advertencias de Waltz

Sobre la confrontación política, el gobernador añadió: "Quiero ser muy cuidadoso aquí porque Donald Trump hará todo esto acerca de mí. Él hará que esto sea sobre política. Esto es sobre seguridad pública y normalidad".

"Tenemos cerca de 7.500 tropas en nuestros sitios de entrenamiento a lo largo del estado. Lo que sucede es que le das a la Guardia Nacional una orden de advertencia, lo que es un aviso de que algo podría ocurrir", sentenció Walz.

