Reuters: Chevron conversa con el gobierno de Trump para ampliar su licencia en Venezuela

La empresa petrolera estadounidense, Chevron, actualmente está conversando con el gobierno de Estados Unidos (EEUU), con el fin de ampliar su licencia para operar en Venezuela.

De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, buscan aumentar las exportaciones de petróleo crudo hacia sus refinerias en EEUU.

Licencia de Chevron para operar en Venezuela

Señala la agencia que al menos cuatro fuentes cercanas a las negociaciones, confirman que Chevron quiere vender crudo a otros compradores.

Cabe destacar que estas negociaciones se dan en medio de complejas negociaciones entre Caracas y Washington sobre el suministro de hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano a EEUU.

Asimismo, destaca que el mandatario estadounidense, Donald Trump, está presionando activamente a otras compañías petroleras de EEUU con el fin de que inviertan en la industria del petróleo en Venezuela.

Exportación de petróleo venezolano a EEUU

Por su parte, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) anunció este miércoles que avanzan las negociaciones con el gobierno estadounidense.

En este sentido, señala que se busca establecer términos comerciales similares a los que se tienen establecidos con empresas como Chevron.

