¡En medio de tensiones! Trump y Petro sostienen una conversación telefónica: aquí los detalles

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, sostuvieron un diálogo vía telefónica tras la captura de Nicolás Maduro.

Este contacto oficial se produce en un escenario de incremento en las tensiones diplomáticas entre ambos gobiernos, derivado de los sucesos ocurridos el pasado sábado en territorio venezolano.

La Casa Blanca ratificó la existencia de esta comunicación a la cadena de noticias NTN24. Posteriormente, se difundieron registros visuales que capturaron el momento en que se desarrolló la conversación entre los dos jefes de Estado.

¿Qué se conoce sobre la llamada?

Hasta el momento, las fuentes oficiales han confirmado que la llamada abordó la situación actual de las relaciones bilaterales y el impacto de los eventos recientes en la estabilidad del área.

Tras finalizar la llamada, el presidente Petro se dirigió a una movilización ciudadana en la Plaza de Bolívar de Bogotá. El encuentro fue convocado bajo el concepto del "respeto de la soberanía".

"Engañaron a Trump", afirma Petro

Durante su intervención, el mandatario colombiano detalló ante los asistentes parte de los temas tratados y su perspectiva sobre la información que el presidente estadounidense ha recibido acerca de su administración.

Petro señaló que terceras personas han intentado influir en la imagen que el gobierno norteamericano tiene de él. Según sus declaraciones: “Llegaron a convencer a Trump que yo tenía fábricas de cocaína en Colombia”.

El líder colombiano añadió que a su homólogo “le dijeron que yo era testaferro de Maduro”. Respecto a estas versiones, el mandatario colombiano aseveró: "Engañaron a Trump".

