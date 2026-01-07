Trump: Venezuela solo comprará productos de EEUU con los recursos del acuerdo energético

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, anunció este miércoles que "Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo Acuerdo Petrolero".

A través de un escrito en su cuenta de la red social Truth Social, el mandatario estadounidense, explicó que productos serán incluidos en el acuerdo petrolero.

Compras exclusivas a EEUU

De acuerdo con el escrito de Trump en su red social, "estas compras incluirán, entre otras cosas, productos agrícolas estadounidenses, medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela".

Asimismo, asegura Trump que "Venezuela se compromete a hacer negocios con Estados Unidos como su principal socio: una decisión acertada y muy beneficiosa para el pueblo venezolano y para Estados Unidos. ¡Gracias por su atención!".

Acuerdo energético entre EEUU y Venezuela

De acuerdo con la información difundida por la Administración de la Casa Blanca, este acuerdo petrolero se basa en lo siguiente:

Comercializar petróleo crudo venezolano en el mercado global en beneficio de EEUU, Venezuela y nuestros aliados.

Todos los ingresos provenientes de la venta de petróleo crudo venezolano y sus derivados se liquidarán primero en cuentas controladas por EEUU en bancos reconocidos mundialmente para garantizar la legitimidad e integridad de la distribución final de los ingresos.

Los fondos se desembolsarán en beneficio del pueblo estadounidense y del pueblo venezolano a discreción del gobierno estadounidense.

Revocarán selectivamente las sanciones para permitir el transporte y la venta de crudo y productos petrolíferos venezolanos a los mercados globales.

El diluyente estadounidense (petróleo crudo ligero) fluirá hacia Venezuela, según sea necesario, para mezclar, mejorar y optimizar la producción y el transporte del petróleo crudo muy pesado (de alta viscosidad) del país.

EEUU autorizará la importación de equipos, piezas y servicios seleccionados para yacimientos petrolíferos para compensar inmediatamente décadas de disminución de la producción e impulsar el crecimiento a corto plazo.

Trabajaremos para mejorar la red eléctrica, lo cual es esencial para aumentar la producción de petróleo, las oportunidades económicas y la calidad de vida diaria del pueblo venezolano.

Visita nuestra sección: Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube