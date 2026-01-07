Tormenta invernal en Hawái: pronostican riesgo de inundaciones y mucha nieve

Suscríbete a nuestros canales

Un poderoso sistema de baja presión conocido como Kona Low golpea Hawái con un arsenal de condiciones severas. Las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia constante sobre las islas ante el riesgo de inundaciones repentinas y vientos con fuerza de huracán.

Este evento climático transforma el paisaje tropical en un escenario invernal con acumulaciones de nieve significativas en las cumbres volcánicas.

¿Cómo afecta el sistema Kona Low al archipiélago?

El fenómeno meteorológico desplaza una densa banda de nubes y humedad tropical desde el noroeste hacia el resto del territorio. Esta inestabilidad atmosférica genera lluvias torrenciales y tormentas eléctricas que ya saturan los suelos en gran parte de las islas.

Los expertos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advierten sobre la posibilidad inminente de deslizamientos de tierra en las laderas montañosas. La visibilidad en las carreteras cae drásticamente debido a la intensidad de las precipitaciones y las ráfagas de viento persistentes.

¿Qué acumulaciones de lluvia esperan los expertos?

Las proyecciones meteorológicas señalan que el flujo de humedad impactará con mayor fuerza a la Isla Grande y al condado de Maui. Se estiman acumulaciones generales de entre una y dos pulgadas de lluvia para la mayoría de las zonas urbanas.

Por otro lado, las regiones específicas orientadas hacia el flujo húmedo podrían registrar hasta ocho pulgadas de precipitación acumulada hasta mediados de semana. Esta cantidad de agua amenaza con desbordar arroyos y sistemas de drenaje, lo que obliga a la población a extremar precauciones.

La tormenta invernal en Hawái provoca cierres de carreteras y evacuaciones preventivas. El sistema deja ya hasta 25 centímetros de nieve en las cumbres de Mauna Kea y Mauna Loa bajo una advertencia de tormenta invernal.

"La combinación de aire frío y humedad crea condiciones ideales para el hielo en altitudes elevadas", explicaron los meteorólogos este 7 de enero de 2026. Los vientos en las zonas más altas alcanzan ráfagas de hasta 120 km/h, lo que iguala la fuerza de un ciclón de categoría menor.

¿Cuál es el riesgo real para los residentes de las islas?

La advertencia de inundación permanece activa para casi todo el estado debido a la velocidad de la escorrentía en las zonas pavimentadas. Usted debe evitar el tránsito por puentes bajos y áreas con historial de crecidas repentinas.

En las cumbres, la sensación térmica desciende hasta los 20°F, un nivel de frío extremo que representa un peligro mortal para personas sin equipo adecuado. Los servicios de emergencia recomiendan posponer cualquier actividad al aire libre hasta que el sistema Kona Low abandone la región.

Las autoridades instan a los conductores a no cruzar carreteras inundadas, pues el agua arrastra vehículos con facilidad. La vigilancia meteorológica continúa vigente mientras la banda principal de la tormenta cruza el archipiélago hacia el sur.

Una preparación anticipada garantiza que su familia navegue este evento climático inusual con el menor riesgo posible para su integridad y sus bienes.

