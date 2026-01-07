Viajar a Estados Unidos desde Venezuela: el nuevo pago obligatorio de hasta $15.000

Suscríbete a nuestros canales

En un cambio radical en su política migratoria, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha decidido incluir a Venezuela en la lista de países cuyos ciudadanos deberán pagar una fianza de hasta $15.000 para poder solicitar visas de turismo (B2) y de negocios (B1).

Esta nueva medida, que comenzará a aplicarse el 21 de enero de 2026, tiene como objetivo reforzar los controles de entrada y asegurar que los visitantes abandonen el país antes de que su permiso expire.

Un nuevo desafío financiero para los viajeros venezolanos

La administración del presidente Donald Trump ha ampliado el Programa Piloto de Fianzas de Visas, incluyendo a Venezuela y Cuba en una lista que ya cuenta con 38 países, según reportes de la agencia EFE y el portal Primicias.

Con esta normativa, los oficiales consulares pueden exigir depósitos reembolsables de $5,000, $10,000 o $15,000, dependiendo del perfil de riesgo de sobreestancia del solicitante.

"El depósito no asegura la emisión del visado y, si alguien paga la tarifa sin la indicación clara de un funcionario consular, ese dinero no será reembolsado", advirtió el Departamento de Estado en un comunicado reciente.

Requisitos estrictos de entrada y salida para venezolanos

Además del alto costo, los venezolanos que logren obtener el visado bajo esta modalidad deberán seguir itinerarios muy específicos.

Según fuentes como Caracol Radio y Boundless, los viajeros están obligados a entrar y salir de Estados Unidos únicamente a través de tres aeropuertos autorizados:

Dulles International (Washington D.C.)

John F. Kennedy (Nueva York)

Logan International (Boston)

Si no se cumplen estos puntos de control o si se permanece más allá del tiempo permitido, se perderá por completo la fianza.

Por otro lado, si el ciudadano sale del país en la fecha programada, podrá solicitar el reembolso a través de la plataforma Pay.gov del Tesoro estadounidense.

La inclusión de Venezuela se da en un contexto de gran tensión diplomática

Medios internacionales como Modern Diplomacy sugieren que esta decisión está relacionada con la reciente captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, lo que ha llevado a una reestructuración completa de las relaciones bilaterales y a un endurecimiento de los requisitos de seguridad para quienes portan pasaportes venezolanos.

Expertos en migración advierten que esta medida, junto con la "tarifa de integridad" de $250 que se implementó a principios de este año, convierte la visa americana en un privilegio que la mayoría de la población venezolana no puede alcanzar, afectando no solo al turismo, sino también a las oportunidades de negocio y los intercambios académicos.

