Derechos civiles en Nueva York: Saratoga Springs pacta reformas históricas sobre la Primer Enmienda

Suscríbete a nuestros canales

La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, ha concretado un acuerdo sin precedentes para reformar profundamente el Departamento de Policía de Saratoga Springs (SSPD), Nueva York, Estados Unidos (EEUU).

Esta medida surge tras una investigación que confirmó que las autoridades locales violaron sistemáticamente los derechos constitucionales de ciudadanos, realizando arrestos injustificados, vigilancia ilegal y represalias políticas.

Este acuerdo no solo afecta a una ciudad, sino que establece un estándar de protección para todos los residentes de Nueva York que deseen alzar su voz en espacios públicos o reuniones del ayuntamiento sin temor a ser perseguidos.

Los hallazgos: ¿Qué estaba ocurriendo?

La investigación de la Oficina de la Fiscal General (OAG) reveló prácticas alarmantes que ahora están prohibidas:

Arrestos por represalia: se detenía a líderes de movimientos sociales sin base legal, simplemente por su mensaje.

se detenía a líderes de movimientos sociales sin base legal, simplemente por su mensaje. Interferencia política: funcionarios electos presionaban a la policía para investigar a críticos o manifestantes.

funcionarios electos presionaban a la policía para investigar a críticos o manifestantes. Vigilancia indebida: se espiaba a personas solo por participar en protestas.

se espiaba a personas solo por participar en protestas. Uso de servicios infantiles como arma: en un caso extremo, se denunció a la familia de un activista ante los Servicios de Protección Infantil sin motivo, solo para intimidar.

Sus nuevos derechos y cómo debe actuar la policía

A partir de este acuerdo, se implementa un sistema de "Respuesta Policial por Niveles", diseñado para evitar que la policía llegue a una protesta con actitud de confrontación desde el primer momento.

Cuatro niveles de intervención policial

- Nivel 1 (Facilitación): la policía debe actuar solo para desviar el tráfico y garantizar la seguridad. El contacto principal debe ser un enlace entrenado en comunicación, no agentes antidisturbios.

- Nivel 2 (Presencia moderada): solo si hay una amenaza real de violencia. La comunicación directa con los manifestantes debe mantenerse.

- Nivel 3 (Detenciones selectivas): si hay actividad delictiva, la policía puede arrestar, pero para delitos menores (como conducta desordenada), deben dar tres advertencias claras y audibles antes de proceder.

- Nivel 4 (Dispersión): solo si no se cumplen las órdenes del Nivel 3. Se deben identificar rutas de salida y avisar al menos tres veces con intervalos de 5 minutos.

Protecciones contra el acoso legal

- Cero cargos tardíos: La policía ya no puede presentar cargos menores por algo que ocurrió en una protesta días después de que esta terminó, a menos que un supervisor independiente lo apruebe. Esto evita que usen multas o arrestos posteriores como "castigo" por hablar.

- Cámaras corporales: No se pueden usar las grabaciones para identificar manifestantes, a menos que se investigue un delito grave o daño a la propiedad.

- Derecho a reuniones públicas: Nadie puede ser expulsado o investigado por lo que diga en una reunión del ayuntamiento o corte, siempre que mantenga el orden.

Información adicional de utilidad para la comunidad

Para los residentes y miembros de organizaciones comunitarias, es importante considerar estos puntos clave del acuerdo:

Manifestaciones espontáneas: la ciudad ahora debe permitir protestas que surjan de repente por noticias de última hora, eliminando las sanciones penales por no tener un permiso previo.

la ciudad ahora debe permitir protestas que surjan de repente por noticias de última hora, eliminando las sanciones penales por no tener un permiso previo. Uso de animales: el uso de la policía montada (caballos) queda restringido. No pueden usarse contra las multitudes ni como método de intimidación, debiendo permanecer en las filas traseras.

el uso de la policía montada (caballos) queda restringido. No pueden usarse contra las multitudes ni como método de intimidación, debiendo permanecer en las filas traseras. Transparencia de datos: la policía tiene prohibido borrar mensajes de texto o correos oficiales relacionados con su gestión en las protestas. Estos documentos son públicos y pueden ser revisados en investigaciones de mala conducta.

la policía tiene prohibido borrar mensajes de texto o correos oficiales relacionados con su gestión en las protestas. Estos documentos son públicos y pueden ser revisados en investigaciones de mala conducta. Si usted siente que sus derechos son vulnerados: puede presentar una queja formal ante la Oficina de Derechos Civiles de la Fiscalía General de Nueva York, ya que este acuerdo crea un mecanismo de supervisión anual para asegurar que la policía cumpla lo pactado.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube