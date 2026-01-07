Illinois reporta el primer deceso infantil por gripe y los casos van en aumento: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios de salud de suburbios de Chicago anunciaron un aumento repentino de casos de gripe, aumento drástico de admisiones en UCI y hospitales. Illinois informó sobre su primera muerte infantil por gripe esta temporada.

“La actividad gripal es actualmente alta en el condado de Kane, y las enfermedades respiratorias se están propagando ampliamente en la comunidad”, informó este lunes el Departamento de Salud del condado de Kane. Las autoridades sanitarias del condado suburbano de Cook indicaron que la actividad gripal había alcanzado un nivel muy alto”.

“El porcentaje de visitas a urgencias asociadas con la gripe sigue aumentando y ha superado los valores máximos del año pasado”, dijo el Departamento de Salud Pública del condado de Cook. “Los ingresos hospitalarios asociados con la gripe y la COVID-19 están aumentando drásticamente. Los ingresos en la UCI por gripe casi duplicaron”.

“Illinois se enfrenta a un aumento significativo de enfermedades respiratorias estacionales durante el invierno, con niveles muy altos de actividad gripal”, afirmó el lunes el Dr. Sameer Vohra, director del Departamento de Salud de Illinois, en un comunicado.

Vohra agregó que la vacuna antigripal sigue siendo la herramienta más eficaz para prevenir enfermedades graves causadas por la gripe, junto con la COVID-19 y el VSR.

El aumento repentino de casos de gripe está afectando gravemente a los menores de 18 años, según datos hospitalarios de Illinois. Los niños de entre 5 y 17 años son los más afectados por ingresos hospitalarios relacionados con enfermedades respiratorias agudas y gripe, mientras que las personas de 65 años o más son las más afectadas por la COVID-19.

Síntomas de la gripe 2026

Una variante mutada y altamente contagiosa de la influenza A, conocida como “Subclado K”, provocó un cambio en los síntomas típicos del virus, según expertos en salud.

Entre los más importantes son las fiebres altas y prolongadas que se han reportado, especialmente en niños.

“Este año, la gripe ha tenido más fiebre de la que la gente está acostumbrada”, expresó el Dr. Mark Loafman, director de Medicina Familiar y Comunitaria del Departamento de Salud del Condado de Cook, a NBC Chicago. “Y la fiebre puede durar hasta siete días”.

La portavoz nacional de la Asociación Americana del Pulmón, Dra. Juanita Mora, dijo que “esta nueva cepa presenta síntomas de fiebre muy alta. Tiene una tos muy fuerte que no desaparece, mucha flema, además de vómitos, diarrea y muchos dolores articulares y musculares”.

¿Cuándo alcanza su punto máximo la temporada de gripe?

Los expertos en salud le dieron el apodo de “supergripe” a la nueva variante de la influenza A, o H3N2. A finales de diciembre, los médicos advirtieron que esperan un aumento de los casos de gripe durante al menos las próximas semanas, y que la enfermedad no se estabilizará hasta finales de enero o posiblemente febrero.

La Dra. Santina Wheat, médico de familia de Northwestern Medicine, señaló a NBC Chicago, que podría ocurrir un aumento en los casos durante la próxima semana cuando los niños regresen a la escuela.

¿Aún están disponibles las vacunas contra la gripe?

En los suburbios del condado de Cook, las vacunas contra la gripe están disponibles en varios lugares hasta marzo; en los consultorios de atención primaria y en las clínicas Walgreens y CVS.

Loafman y Mora afirmaron que aunque la vacuna contra la gripe de esta temporada no fue formulada específicamente para la nueva variante, ayudará a prevenir enfermedades más graves.

Loafman dijo que quienes han tenido gripe deberían pensar en recibir la vacuna si aún no lo han hecho, ya que existe el riesgo de reinfección.

“Hay tres cepas circulando, muy probablemente algunas más. Así que aún podemos estar protegidos del futuro”, dijo.

