Ola de gripe afecta gran parte de los Estados Unidos

La temporada de influenza 2025-2026 en Estados Unidos alcanza niveles críticos, con un aumento de contagios sin precedentes en 45 estados. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el país registra actualmente el mayor volumen de consultas médicas por gripe en casi 30 años.

Cifras récord y presión hospitalaria

De acuerdo con datos publicados por el CDC y citados por NBC News, 8,2 % de las consultas ambulatorias a nivel nacional durante la última semana de diciembre correspondieron a enfermedades de tipo influenza. Este es el registro más alto desde que se inició el monitoreo sistemático en 1997.

Hasta la fecha, el balance de la temporada actual es alarmante:

11 millones de contagios estimados.

120.000 hospitalizaciones.

5.000 fallecimientos (incluyendo 9 muertes infantiles).

El sistema de salud nacional se mantiene bajo una presión constante debido a la "tripledemia": la circulación simultánea de los virus de influenza tipo A y B, el SARS-CoV-2 (Covid-19) y el virus sincitial respiratorio (VSR).

Antecedentes y proyecciones

La situación actual se suma a un antecedente sombrío: la temporada pasada fue la más letal para menores de edad en la historia de los registros del CDC, con 289 fallecimientos pediátricos, superando incluso las cifras de la pandemia de H1N1 en 2009.

Las autoridades sanitarias advierten que, debido a los desplazamientos y reuniones de las festividades de fin de año, la propagación podría intensificarse en las próximas semanas. Los síntomas más comunes reportados este año incluyen fiebre, dolor de garganta, cansancio extremo y dolores musculares.

Medidas de prevención

Ante la incertidumbre de si ya se alcanzó el pico de contagios, el CDC y los centros hospitalarios urgen a la población a reforzar las medidas preventivas:

Vacunación: Sigue siendo la herramienta principal para reducir hospitalizaciones. Higiene: Lavado frecuente de manos. Atención oportuna: Consultar al médico ante los primeros síntomas, especialmente en grupos de riesgo como niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

