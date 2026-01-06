Baten récord: Egipto supera las 18 millones de visitas durante el 2025

Suscríbete a nuestros canales

En materia turística, Egipto logró un alcance significativo al recibir alrededor de 19 millones de turistas durante el 2025, lo que significó un récord que, según las autoridades, superó las previsiones para 2026.

Además, las proyecciones del sector turismo son positivas, según el Ministerio de Turismo y Antigüedades del país, ya que consideran que el crecimiento no ha cesado.



A través de un comunicado oficial, las autoridades manifestaron que "el turismo egipcio tuvo un desempeño excepcional y sin precedentes durante 2025, ya que Egipto recibió cerca de 19 millones de turistas". "Un nuevo récord con una tasa de crecimiento del 21 % en comparación con 2024, en un logro que refleja la creciente fortaleza del destino turístico egipcio en el escenario internacional", indica el comunicado reseñado por la agencia de noticias EFE.

Según las estadísticas, el Gobierno egipcio estimó, a principios de diciembre de este año, que para el 2026 visitarían sus tierras alrededor de 18.6 millones de habitantes. Cifra que notoriamente fue superada en el 2025.



El ministro de Turismo y Antigüedades, Sherif Fathy, celebró las cifras anunciadas por su departamento en 2025, que consideró "un gran logro y una confirmación de la competitividad de Egipto".



Subrayó, asimismo, que "este crecimiento supera la tasa de crecimiento promedio mundial, estimado en solo alrededor del 5 %, lo que refleja la confianza de los turistas de diferentes países del mundo en Egipto como un destino turístico diverso y seguro capaz de brindar experiencias turísticas diversas e integradas".

