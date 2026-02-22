Caos en Barcelona: cuatro detenidos tras fallida reunión de therians que terminó en disturbios

Suscríbete a nuestros canales

Lo que prometía ser el primer gran encuentro en España de "therians" —jóvenes que se identifican espiritualmente con animales— terminó en una jornada de violencia y detenciones.

Las autoridades de Barcelona arrestaron a cuatro personas tras los incidentes registrados el sábado, luego de que el evento convocado por redes sociales resultara en un fracaso de asistencia, pero un imán para miles de curiosos.

De la curiosidad al vandalismo

Cerca de 3.000 personas se concentraron en el emblemático Arco del Triunfo de Barcelona con la esperanza de grabar con sus móviles a los seguidores de este fenómeno viral. Sin embargo, los "therians" nunca aparecieron.



La tensión aumentó hacia las nueve de la noche, cuando grupos de presentes iniciaron disturbios que incluyeron: lanzamiento de objetos contundentes, destrozos al mobiliario urbano de la ciudad, intervención de los Mossos d'Esquadra (Policía catalana) y la Guardia Urbana para desalojar la zona.

Menores bajo custodia

El balance oficial de las autoridades este domingo confirma la detención de tres menores de edad (mujeres) por desórdenes públicos y un adulto arrestado por la policía municipal.

¿Qué son los "therians"?

Este fenómeno, que ha experimentado un "boom" reciente en Latinoamérica, está compuesto por personas que aseguran sentir una conexión profunda y espiritual con una especie animal.



Su estética: suelen usar máscaras o trajes de gatos, zorros, perros o serpientes.



Su comportamiento: imitan movimientos y sonidos de los animales, a menudo interactuando con ellos en espacios públicos.



Identidad: aclaran que no creen ser animales físicamente, sino que su "esencia" pertenece al reino animal.

Con información de EFE.

