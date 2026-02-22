¿Los hombres se harían la vasectomía?: esto dice una encuesta realizada

Suscríbete a nuestros canales

Especialistas denuncian que la carga de la planificación familiar recae desproporcionadamente en la mujer por prejuicios históricos y falta de educación sexual masculina.

De los 20 métodos de anticoncepción actuales reconocidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), solo dos de ellos van dirigidos a los hombres: el uso de preservativos y la vasectomía.

Un sondeo de opinión realizado por el equipo de 2001 indica que hombres entre los 20 y 40 estarían dispuestos a realizarse la vasectomía, pero con información más clara de su proceso.

Sin embargo, este interés choca con una realidad distinta: por cada 100 ligaduras de trompas que se realizan en la red hospitalaria nacional, apenas se registra una vasectomía voluntaria.

Mitos vs. Realidad

Los especialistas, Carmen Aristigueta y Manuel Lara, del Centro Ambulatorio Dr. Julio Iribarren Borges, adscrito al IVSS, la desinformación es el principal anticonceptivo de la vasectomía.

Temen, por encima de todo, la pérdida de su "hombría", o de que el proceso los deje sin poder disfrutar su vida sexual; "siempre les explicamos a los hombres que eso no ocurrirá":

El procedimiento no afecta la producción de testosterona ni interfiere con la erección.

El hombre sigue eyaculando de forma normal, ya que el semen se produce en la próstata y las vesículas seminales

Un paciente puede retomar labores de oficina en 48 horas, por lo que es recuperación inmediata.

Es un procedimiento que dura entre 15 y 20 minutos.

"Solo se realiza una pequeña incisión en la parte anterior del escroto para así evitar la salida de los espermatozoides", indican los doctores.

La Asociación Civil de Planificación Familiar (Plafam) ha realizado desde el 2019 al menos 796 procedimientos de esterilización masculina, pues "muy pocos hombres vienen por decisión propia o para cuidar a su pareja", comenta Lara.

A esto se suma la poca oferta anticonceptiva para hombres en Venezuela: "Está prácticamente limitada a métodos de barrera; o es el condón o es la vasectomía".

De hecho, en Venezuela se celebra el Día Mundial de la Vasectomía entre el 18 y el 22 de noviembre, por lo que muchas instituciones realizan jornadas gratuitas.

¿A dónde acudir?

Plafam ofrece jornadas de vasectomía sin bisturí a precios que suelen rondar los $ 100, tienen sede en Altagracia y Petare.

En centros como el Centro Médico de Caracas o la Clínica Metropolitana, el costo puede oscilar entre los $ 600.

El Hospital Vargas y el J.M. de los Ríos (para casos específicos de padres jóvenes) cuentan con servicios de urología.

¿Qué dijeron los entrevistados?

José Felix Lara

El venezolano Osvaldo Díaz, vendedor en la estación del metro La Maternidad, dijo: "Estaría dispuesto a hacerme la vasectomía a esta edad, puesto que uno nunca sabe qué puede pasar, y ya yo tengo a mis hijos".

Enyerbert Calderón, conductor de la aplicación de viajes Ridery, dijo que sí está dispuesto, ya que "eso nos ayuda a nosotros los jóvenes para proyectarnos en el presente, para que cuando tengamos hijos, ellos sean planeados y tengan un mejor futuro".

José Felix Lara

Entre las entrevistadas se encuentra la ciudadana Ariannys Zambrano, quien indica que por ahora no está de acuerdo en que su novio se haga la vasectomía, al respecto, argumentó: "No tenemos hijos; luego, al menos de tener uno, sí estaría de acuerdo en que se la hiciera, no me parece mala idea".

Los expertos coinciden en que la normalización llegará de la mano de la visibilidad; mientras más hombres hablen abiertamente de su experiencia post-vasectomía, más rápido caerán los prejuicios sobre la impotencia y la debilidad.

