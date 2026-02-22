Vacuna sextuple gratuita para caninos en Caracas: sepa dónde y cuándo

La Misión Nevado, informó a través de la red social Instagram que el próximo domingo 22 de febrero, a partir de las 10 am habra una jornada de vacunación felina triple a bajo costo.
La actividad, se realizará en la Plaza de La Candelaria.
Además de la vacunación, podrás adoptar algunos de los animales rescatados.
Actividades gratuitas
De igual manera ofrecerán de manera gratuita
- Consulta veterinaria
- Desparasitación
- Vacunación antirrábica
- Corte de uñas
- Vacunación Séxtuple
Aunado a esto, a esta actividad, se une la Tienda Tinjacá donde ofrecerá venta de artículos de bienestar animal a los mejores precios solidarios de Caracas.
