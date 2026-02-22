Caracas

Vacuna sextuple gratuita para caninos en Caracas: sepa dónde y cuándo

Por Yasmely Saltos
Sabado, 21 de febrero de 2026 a las 09:00 pm
Vacuna sextuple gratuita para caninos en Caracas: sepa dónde y cuándo

La Misión Nevado, informó a través de la red social Instagram que el próximo domingo 22 de febrero, a partir de las 10 am habra una jornada de vacunación felina triple a bajo costo.

La actividad, se realizará en la Plaza de La Candelaria.

Además de la vacunación, podrás adoptar algunos de los animales rescatados.

Actividades gratuitas

De igual manera ofrecerán de manera gratuita

  • Consulta veterinaria
  • Desparasitación
  • Vacunación antirrábica
  • Corte de uñas 
  • Vacunación Séxtuple

Aunado a esto, a esta actividad, se une la Tienda Tinjacá donde ofrecerá venta de artículos de bienestar animal a los mejores precios solidarios de Caracas.

 

 

 

 

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
Nueva York
belleza
Sabado 21 de Febrero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América