La Cruz Roja se integra al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos: conozca los detalles

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la Cruz Roja Venezolana, Luis Manuel Farías, junto a la directiva de la Asamblea Nacional, lideró este sábado 21 la Consulta Pública de la nueva Ley de la Cruz Roja.

Este instrumento jurídico promete transformar la manera en que se atiende a los más vulnerables al integrarla formalmente al sistema de seguridad del Estado.

Por primera vez en su histori, la Cruz Roja tendrá un asiento formal y legal dentro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Protección Civil.

¿Qué significa?

Mayor coordinación con entes como Bomberos y Protección Civil. El objetivo es reducir la improvisación y unificar esfuerzos en momentos de crisis.

Luis Manuel Farías recordó el papel de auxiliar que jugó la institución en tragedias como las de Las Tejerías y Cumanacoa, subrayando que esta ley permitirá actuar de forma más orgánica y rápida.

Uno de los pilares de la ley es la movilidad de la ayuda humanitaria.

La normativa establecerá reglas claras para que las medicinas, equipos y personal puedan movilizarse por el territorio nacional sin los obstáculos administrativos que a veces retrasan la atención.

Permitirá destinar mayores fondos y esfuerzos a la formación de voluntarios, adquisición de insumos médicos y programas de asistencia técnica.

La ley busca proteger la identidad de la institución tras su proceso de reestructuración iniciado en 2023:

Se refuerzan las sanciones para quienes usen la cruz roja sobre fondo blanco de manera indebida.

Aunque trabajará de la mano con el Estado como un "Cuerpo Moral de Derecho Público", el proyecto (que consta de 29 artículos) garantiza que la organización mantenga su autonomía y sus principios de neutralidad e imparcialidad.









Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube