MLB: Aaron Judge desata su poder con dos jonrones

Suscríbete a nuestros canales

El George M. Steinbrenner Field se rindió este sábado ante la imponente figura de Aaron Judge. En su primer encuentro de la Liga de la Toronja, el capitán de los Yankees de Nueva York no perdió el tiempo y conectó dos cuadrangulares profundos que recordaron por qué es el referente absoluto del Bronx. Las conexiones, producidas en la tercera y cuarta entrada, sirvieron como una advertencia temprana sobre el nivel de poder que el "Juez" planea exhibir durante la temporada 2026.

Por otro lado, la jornada también permitió ver el talento emergente de la organización con el prospecto Spencer Jones. El joven jardinero detonó un largo jonrón de 408 pies ante el venezolano Keider Montero, saliendo la pelota del bate a una velocidad de 111.7 millas por hora.

Debido a la estatura de ambos jugadores (2.01 metros), la afición presente en Florida celebró con entusiasmo la posibilidad de ver a estos dos cañoneros compartiendo alineación en el futuro cercano.

Actualmente, Judge se encuentra enfocando su preparación no solo en el éxito de los Yankees, sino también en su compromiso con la selección de Estados Unidos para el próximo Clásico Mundial de Béisbol. Por consiguiente, actuaciones como la de hoy brindan tranquilidad al cuerpo técnico neoyorquino. En consecuencia, el equipo demuestra que tiene las herramientas necesarias para competir al máximo nivel desde el primer día de la primavera.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.