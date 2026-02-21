¡En video! Patinadora polaca sufre corte de cuchilla en el ojo durante los Juegos de Invierno: delegación revela su estado médico

Suscríbete a nuestros canales

La noche del viernes en el Milano MSK estuvo a punto de convertirse en un escenario de luto para el deporte polaco. Kamila Sellier, de 25 años, se vio involucrada en un accidente espeluznante durante los cuartos de final de la distancia de 1.500 metros.

Mientras las competidoras alcanzaban velocidades de 50 km/h, la atleta perdió el equilibrio y cayó al hielo. En ese instante, la cuchilla del patín de una rival impactó directamente en su cara, destrozando sus gafas y provocando una herida severa muy cerca del ojo izquierdo.

A pesar de la impactante imagen del charco de sangre en la pista, Sellier demostró una entereza admirable al confirmar con el pulgar arriba que estaba consciente. Tras recibir puntos de sutura de emergencia en la mejilla, fue trasladada al hospital para realizarle un TAC. Las pruebas médicas detectaron una fractura leve en el hueso, motivo por el cual fue intervenida quirúrgicamente durante la noche.

Afortunadamente, la cirugía fue un éxito y la patinadora ya descansa junto a sus padres. A través de sus redes sociales, envió un mensaje de gratitud y fortaleza, asegurando que este duro episodio solo servirá para demostrarle que es más fuerte de lo que imaginaba.

