¿Tienes dinero olvidado en el banco? Consulta la lista de fondos no reclamados en California y Nueva York

Millones de residentes en Estados Unidos poseen activos financieros olvidados que las oficinas de los contralores estatales resguardan bajo el concepto de propiedad no reclamada.

Este fenómeno ocurre cuando cuentas bancarias, depósitos de alquiler, salarios pendientes o pólizas de seguro permanecen inactivos por un tiempo prolongado, obligando a las empresas a transferir dichos fondos al Estado.

En jurisdicciones como California y Nueva York, las autoridades custodian cifras que superan los 13 mil millones de dólares, fondos que legalmente pertenecen a los ciudadanos y que pueden ser recuperados mediante un trámite directo y sin costo alguno.

Proceso

Es importante destacar que el proceso de devolución es totalmente gratuito y no requiere de intermediarios privados que cobren comisiones.

Los propietarios legítimos simplemente deben acceder a las bases de datos oficiales de su estado, ingresar su nombre y verificar coincidencias con direcciones antiguas o empleos previos.

Aunque la mayoría de los reembolsos individuales oscilan entre los $50 y $300, existen registros de herencias o cuentas de inversión que superan los $1000.

Esto representa un alivio financiero inesperado para las familias que deciden dedicar unos minutos a la búsqueda según detalla Mundo Now.

¿Por qué ocurre esto?

La acumulación masiva de estos recursos se debe, en gran medida, a la alta movilidad de la población y al desconocimiento general sobre la existencia de estos programas de custodia.

Actualmente, estados como Nueva York han agilizado la devolución mediante el envío automático de cheques en casos de montos menores, mientras que California mantiene los registros de forma indefinida hasta que aparezca el dueño.

Verificar la titularidad de estos activos constituye una medida de salud financiera básica para cualquier persona que haya vivido o trabajado en territorio estadounidense, asegurando que su dinero regrese a su bolsillo en lugar de permanecer en las arcas estatales.

