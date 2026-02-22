Copa del Rey de baloncesto: Baskonia da la sorpresa y elimina al Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

El "orgullo vitoriano" regresó a su máxima expresión en el Roig Arena. En un partido de alta tensión, el Baskonia superó al FC Barcelona por 67-70 y certificó su clasificación para la gran final de la Copa del Rey 2026. El conjunto de Galbiati, que supo sufrir durante tres cuartos de dominio azulgrana, culminó una rebelión inesperada que dejó fuera de combate a uno de los grandes favoritos al título.

A pesar de que el Barcelona controló el ritmo inicialmente gracias al acierto de Laprovittola y una ventaja de hasta 12 puntos, el equipo de Xavi Pascual se quedó sin energía en el tramo final. Por el contrario, el Baskonia endureció su defensa y aprovechó el colapso ofensivo del Barça, que solo pudo anotar nueve puntos en todo el último cuarto.

La figura del encuentro fue Mamadi Diakité, quien se convirtió en el héroe de la noche. Además de anotar un triple clave, el guineano puso un tapón monumental a Toko Shengelia a falta de nueve segundos para evitar el empate. Finalmente, un intento fallido de triple por parte de Joel Parra sobre la bocina confirmó el regreso del equipo vasco a una final copera por primera vez desde el año 2009.

Por consiguiente, este domingo se vivirá un duelo de altura en Valencia entre el Real Madrid y el Baskonia por el trofeo. En consecuencia, el torneo asegura un cierre espectacular tras dos semifinales que se decidieron literalmente en la última jugada de la noche.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.